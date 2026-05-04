Existe un montaje de 'Gremlins' de más de dos horas y media cargado de material inédito, y parece el sueño de todo fan de este clásico de culto

Aunque no sea 'Jungla de cristal', no me cabe la menor duda de que 'Gremlins', además de ser una de las grandes películas —no tan— familiares de los años 80, es uno de los referentes que nos ha dado el cada vez más nutrido cine navideño. Pues bien, si formas parte de su extensa legión de fans, te interesará saber que existe un montaje inédito de este clásico de culto que se extiende durante más de dos horas y media y que está cargado de material inédito.

'Gremlins', como nunca antes la habíamos visto

Desde hace una larga temporada se venía rumoreado la existencia de este rough cut —lo que viene a ser una primera versión del montaje en el código de los editores angloparlantes—. Pues bien, la conjetura se ha transformado finalmente en una realidad tras su proyección en Los Ángeles, que estuvo precedida de una cartela en la que se explicó lo siguiente:

Rumoreado durante mucho tiempo y creída perdido, este rough cut caputra la esencia de Gremlins antes de que se convirtiese en la película que todos conocemos. Obtenida de un VHS de 1983 con un primer montaje, preserva escenas eliminadas, tomas alternativas y caminos creativos que, definitivamente, se dejaron atrás.

Borys Kit, de The Hollywood Reporter, ha dado algún que otro detalle sobre este montaje, en el que las criaturas titulares tardan bastante en aparecer y que prescinde de cierto monólogo antinavideño.

Es una versión de la película que no se ve desde 1983. Ni siquiera debería seguir existiendo, pero podemos deciros que, definitivamente, sí, de verdad hay un montaje de más de dos horas y media de Gremlins.

El montaje muestra muchos arcos de personaje inéditos y tomas alternativas. El primer Gremlin ni siquiera aparece hasta que ha pasado una hora. No obstante, una vez aparecen los bichos asquerosos, se les dedica mucho tiempo. El caos en el bar dura 10 minutos o más. Sí, incluso llegamos a verlos caminar. Y el discurso de Phoebe Cates en el que explica por qué odia la Navidad no aparece en esta versión.

Por su parte, Zach Galligan, protagonista del largometraje, realizó la semana pasada un Q&A en su cuenta de Instagram en el que describió el montaje como "una revelación total" con "cerca de una hora de material nuevo, cosas que no recordaba en absoluto haber rodado". Entre estas adiciones se encuentran escenas que ya se han podido ver con anterioridad en ediciones de 'Gremlins' destinadas al mercado doméstico y añadidos que han permanecido guardados bajo llave hasta la fecha.

Este nuevo corte de 'Gremlins' procede del The Gremlins Museum, cuya colección está compuesta por material de Joe Dante e Ian Grant, y está restaurada y digitalizada a partir de una cinta VHS del propio Dante. Si podremos llegar a ver esta rareza en nuestras tierras, es otra historia, aunque yo no pondría la mano en el fuego por el momento.

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