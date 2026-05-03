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'Michael' supera los 300 millones en cines y la película con Jaafar Jackson se convierte en el segundo biopic musical más taquillero de la historia

El problema es que lo tiene prácticamente imposible para convertirse en la número 1 de todos los tiempos

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Mikel Zorrilla

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El éxito de 'Michael' ya es totalmente indiscutible. Es cierto que arrancó con mucha fuerza durante su primer fin de semana, pero siempre quedaba la posibilidad de que después se hundiera de forma irremediable. Finalmente no ha sido el caso, ya que la película liderada por Jaafar Jackson ha superado ya los 300 millones de dólares de recaudación mundial.

De esta forma, 'Michael' ha superado a 'Elvis' para convertirse en el segundo biopic de un músico más taquillero de todos los tiempos. Es cierto que tampoco era un hito tan difícil de lograr -la cinta protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks se quedó en 288 millones en salas-, pero es que 'Michael' lleva poco más de una semana en cines.

Casi imposible llegar a ser la número 1

No obstante, 'Michael' lo tiene prácticamente imposible para alcanzar el número 1, ya que ese honor pertenece a 'Bohemian Rhapsody' con 910,8 millones de dólares. Sí que el biopic de Michael Jackson arrancó con mucha más fuerza en Estados Unidos, donde es probable que acabe por encima del largometraje centrado en la historia de Freddie Mercury, pero en el resto del mundo ya la cosa se complica.

El público dicta sentencia sobre 'Michael' y afirma que la película con Jaafar Jackson no es el mejor biopic musical del año. Hay otro que la supera
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El público dicta sentencia sobre 'Michael' y afirma que la película con Jaafar Jackson no es el mejor biopic musical del año. Hay otro que la supera

De hecho, la cuestión más en saber cuál será la marca que deje 'Michael' si algún biopic musical quiere tener posibilidades de quitarle el segundo puesto. A priori, oscilar entre los 500 y los 600 millones parece una apuesta bastante razonable, quedando la duda de si ese rango sería suficiente para que Lionsgate se anime a dar luz verde a una segunda entrega.

Lo que también es indiscutible es que el número 1 de 'Michael' en Estados Unidos ha durado bien poco, pues este fin de semana ha sido superada claramente por el fenómeno de 'El diablo viste de Prada 2'.

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