'Michael' rompe récords con 217 millones en cines y tiene ya un objetivo claro: destronar a 'Bohemian Rhapsody'

Estaba claro que 'Michael' iba a arrasar en su primer fin de semana en cines, pero es que sus datos han sito aún más impresionantes de lo esperado. Y es que el biopic dirigido por Antoine Fuqua ha conseguido la friolera de 217 millones, rompiendo así varios récords de taquilla y confirmando de paso que era una película completamente inmune a las malas críticas.

En concreto, 'Michael' ha conseguido 217,4 millones de dólares, de los cuales 97 millones pertenecen a sus ingresos en Norteamérica, a los que hay que sumar los 120,4 millones que ha conseguido en el resto del mundo. Eso supone el mejor estreno de todos los tiempos para un biopic, pues ha conseguido llevar a las salas a todo tipo de público.

Impresionante éxito para 'Michael'

Además, 'Michael' también ha conseguido el mejor estreno de Lionsgate en Estados Unidos desde el inicio de la pandemia, convirtiéndose además en el sexto de todos los tiempos para el estudio. Un éxito muy necesario para poder rentabilizar la película, pues su coste se disparó hasta los 200 millones de dólares, sin contar lo que luego se invirtiera en marketing.

También merece la pena destacar que esos 97 millones en Estados Unidos supone el segundo mejor estreno del año allí, quedándose únicamente por detrás de los 131,7 millones con los que comenzó su andadura 'Super Mario Galaxy: La película'.

Ahora habrá que ver si 'Michael' continúa funcionando bien durante las próximas semanas, pero las impresiones del público están siendo mucho más entusiastas que las de la crítica. Que no nos olvidemos que la película cuenta con apenas un 38% de valoraciones positivas en Rotten Tomatoes...

A priori, el objetivo a batir ha de ser destronar a 'Bohemian Rhapsody' para convertirse en el biopic musical más taquillero de la historia. Para ello necesita superar los 910,8 millones que hizo el largometraje protagonizado por Rami Malek. Y si quiere ser el biopic número 1, el enemigo a batir es 'Oppenheimer' y sus 975 millones.

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