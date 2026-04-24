Colman Domingo explica por qué 'Michael' no cubre las acusaciones de abuso a menores. La respuesta del actor es una verdad a medias

Que 'Michael' va a ser uno de los grandes taquillazos del mes —y, probablemente, del curso cinematográfico— es algo tan evidente como que deja bastante que desear como biopic musical. Pese a su corrección en múltiples aspectos —ahí están Antoine Fuqua y Colman Domingo salvando los muebles—, la cinta hace gala de una preocupación excesiva por evitar dotar de tridimensionalidad a su objeto de estudio, a quien convierte en poco menos que un santo sin imperfecciones.

Verdades a medias

Muchas personas a quienes sí ha agradado el largometraje malinterpretan esto como una suerte de deseo de haber visto carnaza amarillista en sus abultadas dos horas de metraje, incluyendo unas acusaciones sobre abuso sexual de menores que empañaron la carrera del Rey del Pop y su estatus como figura pública. Pero, ¿por qué no se añadió este controvertido pasaje de la vida de Jackson a la película?

Durante su reciente aparición en the Today show, Colman Domingo dio su versión sobre esta incógnita, escudada en el marco temporal en el que se ambienta 'Michael'.

"La película se ambienta entre los años 60 y 1988, así que no llega hasta las primeras acusaciones. Así que, básicamente, nos centramos en los orígenes de Michael. Es un retrato íntimo de quién es Michael... a través de sus ojos. Así que, eso es lo que es, eso es lo que es esta película".

¿Está diciendo Domingo la verdad? Sin duda, el periodo que abarca el filme dejaría fuera de la ecuación esta controversia. No obstante, todo tiene matices, y es que la primera versión del largometraje, que superaba las tres horas y media de duración, terminaba con un cliffhanger en el que una persona acusaba al artista protagonista de este presunto delito. El problema es que susodicha persona firmó un acuerdo con la familia de Jackson para garantizar que este evento no sería jamás dramatizado o representado.

Esta situación derivó en 22 días de rodaje adicional y en una inyección de entre 10 y 15 millones de presupuesto extra para filmar el nuevo final muchísimo más inocuo y aséptico —y en absoluto emocionante— que ha terminado llegando a nuestras salas de cine. Ahora bien, si 'Michael' ha obviado el tema del abuso de menores, 'Scary Movie 6' se ha metido de lleno en el fango con su nuevo póster, en el que puede verse a su Ghostface particular ataviado como la estrella junto a un texto que reza algo así como: "Tocando a los fans en todas partes".

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