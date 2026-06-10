El director de 'Backrooms' se niega a caer en la trampa de las franquicias y seguirá apostando por ideas originales: "Es mi forma de procesar la vida"

Mientras gran parte de Hollywood sigue obsesionada con exprimir franquicias, secuelas y universos compartidos, Kane Parsons parece tener las ideas muy claras. El joven cineasta de apenas 20 años acaba de convertir 'Backrooms' en uno de los fenómenos más comentados del año y, en lugar de aprovechar el impulso para saltar directamente a participar en alguna gran propiedad intelectual, Parsons asegura que su prioridad sigue siendo crear historias originales.

El éxito de 'Backrooms' le ha abierto todas las puertas de Hollywood, pero el director parece convencido de que lo que lo llevó hasta allí fue precisamente su visión original. Aunque no descarta por completo adaptar alguna obra que haya marcado su vida, deja claro que su interés principal sigue estando en desarrollar proyectos personales y explorar ideas nacidas de su propia imaginación.

Mejor no depender de franquicias

Durante su participación en el podcast The Town, el director comentó la posibilidad de encargarse de alguna propiedad intelectual conocida después del éxito de 'Backrooms'. Y su respuesta fue bastante contundente:

"No, creo que salvo una o dos cosas de mi infancia -cosas de principios de los 2000, una o dos cosas, la verdad, sin mencionar nombres; puede que algunas ya estén cambiando un poco-, esas son las únicas. Sí, prácticamente nada. No me interesa demasiado el trabajo con propiedad intelectual. Quiero centrarme por completo en proyectos originales, simplemente porque es mi forma de procesar la vida, al igual que el arte"

Es cierto que el éxito suele empujar a los jóvenes cineastas hacia grandes estudios y franquicias multimillonarias. Él apuesta por seguir desarrollando las ideas originales que lo convirtieron en una figura emergente de la industria.

Lo que comenzó como una serie viral en YouTube inspirada en el famoso fenómeno de internet terminó convirtiéndose en una película respaldada por A24 y en un inesperado éxito de taquilla. De hecho, el ascenso de Parsons ha sido tan rápido que ya es considerado como una de las voces jóvenes más prometedoras del cine contemporáneo.

Sin embargo, aunque su prioridad son las historias originales, el director reconoció que podría considerar ciertas adaptaciones si existe una conexión personal muy fuerte con el material.

"Normalmente, tener que ponerme en el lugar de otra persona tiende a perjudicar el punto de vista inicial. Así que solo tendría en cuenta a aquellos que han influido tanto en mi propia experiencia vital que siento que tengo algo que ver con esa conversación".

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