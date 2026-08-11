Robert Pattinson (40 años): "Durante mucho tiempo conocías a cualquier actor y nadie había visto ni una película"

Hay una realidad de la industria del cine que no todos se atreven a decir, pero se hace obvia en cuanto metes un poco la patita: hay cientos de actores, productores e incluso directores que, simplemente, no están interesados en ver películas. Sí, verán el estreno de turno al que tengan que acudir, pero en su casa prefieren hacer cualquier otra cosa. Y, al final, cuando solo se tiene la visión del cine como una fábrica industrial que hace salchichas al por mayor para ganar dinero donde el sabor es lo último que importa, lo que nos queda es una carnicería mediocre.
Menos cine, por favor
De un tiempo a esta parte, Letterboxd ha causado el terror en las alfombras rojas con una pregunta muy simple: ¿Cuáles con tus cuatro películas favoritas? En las respuestas que dan las estrellas se puede ver claramente quién se lo trae aprendido de casa y pactado con su publicista y quién adora el cine y tiene fortísimas opiniones al respecto. Una de esas personas a la que se le nota verdadera pasión por lo que hace es Robert Pattinson, que en una entrevista de VT junto a Zendaya deja claro lo que piensa sobre la "Letterboxdificación" de los actores.
Es bueno, deberías ver películas. Creo que soy muy snob sobre esto. Lo odio, porque durante mucho tiempo conocías a cualquier actor y nadie había visto nada. Y tú pensabas "¿Por qué no véis películas?". Es tan raro. Hay tantos actores que no ven películas y no están interesados.
Zendaya, eso sí, reconoce que quizá no esté en el lado de Pattinson: "Creo que puedo hacerlo mejor. Me parece que a veces estoy tan liada que digo 'Maldita sea, no me he puesto al día' y no he visto cosas que debería haber visto. Letterboxd pone mucha presión, con el top 5, en plan '¡No me juzguéis! ¡No lo sé! Lo que haya dicho Rob'".
Por cierto, ni Pattinson ni Zendaya han respondido (aún) a la pregunta del top 4 (que no 5) de Letterboxd, pero el primero sí ha compartido una lista de sus diez películas favoritas, y es de todo menos obvia, con títulos como 'Ven y Mira', 'Días salvajes', 'El abrazo de la serpiente', 'El Exorcista' o 'Nombre: Carmen'. Desde luego, si hay un actor que se ha tomado en serio lo de que hay que ver cine para hacer cine es Pattinson. ¡Quién nos lo hubiera dicho en la era de 'Crepúsculo'!
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