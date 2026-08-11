Alberto Caballero, creador de 'Muertos S.L.', sobre el final de la comedia de Netflix: "No sé qué recorrido podría tener la serie en otra plataforma"

Este pasado viernes se estrenó en Netflix la cuarta y última temporada de 'Muertos S.L.', una estupenda sitcom que ya en su momento dio por sorpresa el salto de Movistar Plus a Netflix. Muchos confiábamos en que eso garantizase su supervivencia a largo plazo, pero finalmente no ha sido el caso.

"Se me abren las carnes pensando que haya que hacer otro trasvase"

En Espinof hemos tenido la oportunidad de charlar con Alberto Caballero sobre cuándo descubrió el equipo de la serie que la temporada 4 iba a ser la última y también sobre cuáles eran sus planes para una temporada 5. Sin embargo, el primer detalle interesante era ver cómo veían ellos la posibilidad de que 'Muertos S.L.' diese el salto de nuevo a otra plataforma:

Llevarnos a otra plataforma a ver... es que todas estas cosas desgastan mucho, o sea 'Muertos S.L.' era una serie diseñada originalmente para Movistar, que es una plataforma que hace unas series estupendas pero no tiene la repercusión, no es tan mainstream digamos como puede ser una plataforma como Netflix. Entonces era una serie más de nicho, nunca mejor dicho. No sé qué recorrido podría tener la serie en otra plataforma, pero se me abren las carnes pensando que haya que hacer otro trasvase, eso que son negociaciones lógicamente que nunca son fáciles.

De hecho, esa naturaleza de nicho era algo que incluso en Movistar manejaron desde el primer momento, pues perfectamente la serie podría haberse quedado en una única temporada: "Movistar nos obligó en su momento a tener un final. Bueno, de hecho, tenemos un final grabado que ya no va a ser ese final, porque no tiene raccord. Pero en la primera temporada ya nos obligaban a dar un cierre. Entonces... pues lo único que hicimos fue adaptar ese cierre que ya teníamos pensado".

Sin embargo, en la temporada 4 no quedó otra que dar un final a la historia, aunque fuese de forma algo atropellada. Esto es lo que comenta Caballero al respecto: "La temporada quedaba en alto, lo que pasa es que luego está bien porque justo el final que teníamos pensado podía ir muy bien en raccord, no sacrificabas nada de lo que tenías pensado para la cuarta temporada, era totalmente compatible con ese final. Era muy inmediato. Lo único que hemos hecho ha sido coger alguna secuencia del arranque de la quinta, de la hipotética quinta, que siempre por precaución nosotros empezamos a escribir, como ya nos conocemos esto, y acoplarlo ahí. Ha quedado un último capítulo un poco más largo, pero bueno, eso también pasa mucho en las series cuando acaban".

Cómo habría sido la temporada 5

Los que hayan visto ya la temporada 4 de 'Muertos S.L.' habrán podido comprobar que sí quedaba una trama colgando, ya que el final definitivo llega poco después de que el personaje interpretado por Amaia Salamanca aclare que su plan es pedir al juez ser readmitida. Y es que ese era el gran hilo conductor para esa temporada 5 que ya nunca veremos:

Lo de Amaia Salamanca era una cosa para recuperar en la quinta temporada. Claro, porque digamos que ahí queríamos hablar del tema de los despidos improcedentes, que son una cosa que sucede mucho en las empresas. Y nos apetecía mucho eso de decir, te despido, que en las películas y las series es muy fácil despedir a alguien y luego en la vida real no es exactamente así. El trabajador tiene derechos, puede reclamar a magistratura, pueden declarar nulo el despido, puedes tener que readmitir a alguien... forzadamente. Eran cosas divertidas que si teníamos un poco derivadas a la quinta.

El propio Caballero sigue aclarando detalles sobre cuál era el plan con esa trama: "La idea es que tenían que remitirla. Entonces cuando ya por fin Damaso se había hecho digamos con el poder o estaba a punto de hacerlo, porque de ahí cambiaba un poco la cosa, pues de repente salía la sentencia de esta señora que normalmente el trabajador puede elegir si le indemnizas o si quiere volver a su puesto de trabajo, que legalmente tiene derecho a hacerlo".

Además, seguro que no soy el único que se planteó si al menos podríamos volver a ver a algún personaje de 'Muertos S.L.' en otras series de los Caballero, pues ya en su momento integraron a dos personajes de 'El pueblo' en 'La que se avecina'. Por lo pronto, hay una limitación muy importante: "Tiene que ser siempre la misma plataforma. Tiene que ser el mismo propietario de los derechos. Es la única limitación. En 'El Pueblo' se pudo hacer un trasvase con la que se avecina porque las dos eran de Mediaset/Amazon. En Netflix, los universos paralelos no hemos llegado a cruzar".

Eso supondría que tendría que ser una serie para Netflix, dándose la particularidad de que 'Machos alfa' también va a llegar a su final con su próxima entrega. No obstante, eso no supone el final de la colaboración de los Caballero con esta plataforma, pero él deja muy claro que no es el caso "Nuestra relación con Netflix es estupenda".

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