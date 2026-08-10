'Spider-Man: Brand New Day' ya ha arrasado en la taquilla pero su director está listo para su próximo bombazo: La película de 'Naruto' pone fecha al inicio de su rodaje

Ya sabemos que 'Spider-man: Brand New Day' ha destruido la fatiga superheroica aplastando el récord de taquilla de 'Vengadores: Endgame' y ya va cerca de los 2.000 millones de dólares recaudados. No sabemos cuándo llegará la siguiente película del Trepamuros, aunque Destin Daniel Cretton ya prepara su siguiente cinta como director y también puede ser un taquillazo.

Tomando notas...

La película en acción real de 'Naruto' se ha tirado la vida hundida en un pozo del que parecía que no iba a salir nunca. Pero tras el fichaje de Cretton, y más ahora que ya ha terminado su labor con Spider-Man, las cosas por fin han empezado a moverse oficialmente.

De entrada, Lionsgate anda a la caza de sus protagonistas y el proceso de casting para Naruto, Sasuke y Sakura ya ha comenzado, pero tampoco quieren demorar demasiado el rodaje. Así lo confirman desde The Hollywood Reporter, con Cretton y su equipo listos para iniciar el rodaje de 'Naruto' en la primera mitad de 2027.

Estas fechas tendrían mucho sentido, ya que en realidad Cretton lleva metido en el proyecto desde 2024 y se habría estado trabajando todo este tiempo en el guion y parte de la pre-producción mientras el director terminaba su compromiso inmediato con Marvel. Si el reparto se termina de cerrar en lo que nos queda de 2026, la película de 'Naruto' terminaría de tener vía libre para arrancar su rodaje en 2027... Y, sumándole el tiempo de post-producción, tendríamos un posible estreno a la vista de cara a 2028.

Cretton además ya ha venido haciendo algunas pruebas con los ninjas de la Mano en 'Spider-Man: Brand New Day', así que no debería sorprendernos si algunos de estos truquillos en pantalla terminan llegando también a la película de 'Naruto'. Lo cierto es que Cretton ya ha probado en Marvel que sabe encauzar un taquillazo, y ahora lo que le toca probar es si una adaptación de anime también puede lograr el mismo éxito.

Al fin y al cabo, ya van con medio camino hecho. Por un lado 'One Piece' ha marcado el camino para cómo deben ser los remakes en acción real de un anime, y por otro 'Naruto' es una gran franquicia en sí misma que promete arrastrar a las salas a sus fans... Ahora solo nos queda esperar que no tengamos otro 'Dragonball Evolution' entre manos.

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