Paul King quiso meter toda la magia de 'Paddington' en 'Star Wars'. Disney le cortó el proyecto de cuajo, pero creo que es justo lo que la franquicia necesita

Todo el que no ha visto 'Paddington 2' cree que los que decimos que es una de las mejores películas de la historia lo decimos con sorna. Pero, obviamente, no hay nada de ironía al respecto: Paul King demostró con esta película su mano especial para crear ternura, asombro y comedia con toque propio. Al fin y al cabo, solo él podría haber convertido un vehículo de pura franquicia como 'Wonka' en el goce visual y creativo en el que se convirtió. Tristemente, no todos confían en su talento.

Hace mucho tiempo, en un sándwich de mermelada muy, muy lejano...

Simon Farnaby, co-guionista de King, ha afirmado en Variety que ambos se pusieron a trabajar en una película de 'Star Wars' que, tristemente, quedó desmantelada: "Estuvimos distraídos con eso durante un tiempo", cuenta. La película iba a tratar sobre un robot y no tenía nada que ver con los personajes clave de 'Star Wars' ni con los iconos de la saga, algo que ni a Disney ni a Lucasfilm les acabó de gustar.

"Nos decían, 'Necesitamos que sea una película de Star Wars', ¡y probablemente por eso no se convirtió en una película de ‘Star Wars’! La verdad es que nunca dimos en el clavo". La verdad es que, en tiempos de aburrimiento galáctico, ojalá ver la aventura de ese robot vagando por la galaxia en manos de King y Farnaby. Por suerte, aún queda una puerta abierta.

Al menos queda el consuelo de que en Disney no tiraron la idea a la basura del todo: "Básicamente nos dijeron 'No está bien para Star Wars, pero, ¿queréis reformularlo como una película de ciencia-ficción?'. Así que estamos trabajando en eso ahora". Bueno, en eso, en el biopic de Fred Astaire con Tom Holland, una película de los Labubu, 'Wonka 2' (a pesar de que Timothée Chalamet aparentemente se estuviera echando atrás), un spin-off de 'La Cenicienta' basado en el Príncipe Encantador... Desde luego, si algo no le falta a King y a Farnaby es trabajo, con o sin aventuras por la galaxia.

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