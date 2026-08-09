'Bleach' fue una de las grandes influencias de 'Jujutsu Kaisen'. Desgraciadamente, también motivó a su creador para matar más personajes

No es un secreto que 'Bleach' es una de las mayores influencias de 'Jujutsu Kaisen', algo que el propio Gege Akutami ha admitido en varias ocasiones. También tenemos muchas similitudes en la historia de Yuji Itadori, con un entramado de fantasía urbana que bien parece un batiburrillo entre 'Bleach' y 'Naruto' pero con maldiciones y hechiceros en lugar de ninjas y shinigamis.

Sin miedo a la muerte

Ahora bien, las similitudes no solo son temáticas. Akutami confiesa que 'Bleach' le ha influenciado en muchos sentidos, y de hecho algunas de las muertes más sonadas de 'Jujutsu Kaisen' se terminaron produciendo gracias al impacto que tuvo en él la obra de Tite Kubo.

"Bleach' me enseño un montón sobre cómo retirar personales, y de cómo usarlos hasta que su momento hubiese llegado", explicó Akutami en la guía oficial de 'Jujutsu Kaisen'. "El arco de los Arrancar, concretamente, contaba con un gran elenco de personajes, incluso con algunos que hacía mucho tiempo que no formaban parte de la historia principal. Te dio tiempo a aprender lo esencial de todos ellos antes de que se marchasen".

Algo similar ocurrió con el Arco del Incidente de Shibuya, en el que Gege Akutami fue con todo y no se lo pensó para quitarse de en medio alguno de sus personajes principales y dejar a otros muy mal parados. Sin duda una de las muertes más dolorosas fue la de Kento Nanami, pero para Akutami era el momento justo para pasar página.

Y es que Tite Kubo tiene la mecha relativamente corta para retirar personajes, especialmente cuando han cumplido su función en la historia. Algo que Akutami ha entendido perfectamente a la hora de lucir a sus villanos... aunque a veces quizás se pase un poco de frenada.

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