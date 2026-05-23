Los mejores animes que se pueden ver en Disney Plus: 'Tokyo Revengers', 'Bleach', la última gran obra de Akira Toriyama y mucho más

Crunchyroll sigue estrenando decenas de series todos los trimestres, más de la mitad de los subscritores de Netflix ya ven anime y en Prime Video quieren convertirse en el destino preferente de los fans de la animación japonesa. En Disney+ no se quieren quedar atrás y se han estado poniendo las pilas poquito a poco y han ido creando un rincón cada vez más grande para el anime dentro de su catálogo.

Muchas de las mejores series del momento preparan su llegada a la plataforma, pero lo cierto es que ya podemos encontrar un buen número de animes exclusivos en Disney+, y algunos incluso se pueden ir siguiendo en simulcast con los estrenos de temporada. Si no sabemos por dónde empezar a hurgar en su catálogo, aquí os dejo algunas de las mejores series de anime que encontrar en la plataforma.

Bleach: Thousand-Year Blood War

Un fondo de armario indispensable, además de la serie original de 'Bleach' también tenemos en Disney+ el arco final de la historia: 'Bleach: Thousand-Year Blood War'. El broche de oro a la historia de Ichigo Kurosaki, con una feroz guerra entre los Shinigami y los Quincy que lleva ya varios siglos esperando su explosión definitiva.

Heavenly Delusion

'Heavenly Delusion' es una de las mejores series recientes, y que pasó tristemente desaparecida. Hace años un desastre destruyó la civilización y ahora uno chico y una chica llamados Maru y Kiruko tratan de abrirse pasó a través de un Japón devastado. Mientras tanto y a salvo del mundo exterior, una chica llamada Tokio vive en un complejo conocido como la Academia y recibe el mensaje de que alguien con su mismo rostro acudirá pronto a salvarla.

Tokyo Revengers

Otro de los animes más populares del momento, 'Tokyo Revengers' ofrece un drama muy intenso de pandilleros y viajes en el tiempo. Takemichi es un veinteañero fracasado que hizo "peak" en el instituto, cuando formaba parte de una banda callejera. Un día es empujado a la vía justo cuando pasa un tren, pero en lugar de morir despierta de nuevo en el pasado, con una nueva oportunidad para arreglar las cosas.

Undead Unluck

Fuko es una chica tremendamente gafe y ceniza que trae la desgracia a todos las que la rodean. Cuando está a punto de acabar con su vida de repente se da de bruces con un no-muerto que tiene un cuerpo inmortal y no consigue morir por mucho que lo intenta... así que este decide pegarse a Fuko a ver si suena la campana y por fin le llega el dulce abrazo de la muerte.

Por desgracia, lo que atraen es la atención de varias organizaciones que empiezan a ir tras ellos.

Cat's Eye

Todo un clásico del mundo del anime que volvió en 2025 con una nueva serie bastante resultona. Hitomi Kisugi y sus hermanas Rei y Ai regentan una cafetería de Tokio llamada "Cat's Eye". Lo que casi nadie sabe es que las tres llevan una doble vida, porque además de baristas también son unas expertas ladronas de guante blanco que se especializan en robos de arte.

Sand Land

Junto con 'Dragon Ball Daima', el anime de 'Sand Land' fue el último proyecto en el que trabajó Akira Toriyama justo antes de morir para ampliar la historia de su manga original. En una tierra en la que escasean los recursos, el sheriff Rao se lanza a la búsqueda en un manantial mítico con la ayuda del príncipe de los demonios Beelzebub y un ladrón llamado Thief.

The Tatami Time Machine Blues

'The Tatami Time Machine Blues' es una miniserie visualmente impactante que merece la pena ver solo por la excelente calidad de la animación y su estilo irreverente. Una locura de viajes en el tiempo que comienza con un grupo de universitarios peleando por el mando del aire acondicionado... Pero entonces descubren que pueden viajar en el tiempo con su tatami.

Medalist

Uno de los animes de deportes más encantadores que hemos podido ver en los últimos años. 'Medalist' gira en torno a Inori Yuitsuka, una niña de once años que hace patinaje artístico y sueña con ser una medallista olímpica. Así empieza a entrenar con Tsukasa Akeuraji, que al principio estaba muy reacio a trabajar con niños pero acepta prepararla cuando descubre su talento.

Phoenix: Eden17

Un desgarrador anime de ciencia ficción que adapta un manga del legendario Osamu Tezuka. En 'Phoenix: Eden17' Romi y George huyeron de la Tierra buscando un hogar mejón, pero cuando llegan a Edén es un erial en el que la vida es todavía más dura. Por si fuera poco, George muere en un accidente y Romi se queda sola cuidando del hijo de ambos.

Star Wars: Visions

Una de las mejores propuestas modernas de la saga, 'Star Wars: Visions' es una antología de anime tremendamente refrescante con cortos independientes producidos por estudios japoneses y también de otras partes del mundo en su segunda temporada. Hermanos enfrentados, cazarrecompensas, un ronin solitario que busca venganza... La galaxia tiene mucho que ofrecer, y esta antología rebosa creatividad por todos sus costados.

En Espinof | Los mejores animes de los últimos años y dónde se pueden ver en streaming

En Espinof | 'Monster', 'Jujutsu Kaisen', 'Kimi ni Todoke' y 10 otros animes para principiantes que ver en streaming si no sabes por dónde empezar (y no estás para meterte en series de 300 capítulos)