Dura menos de 2 horas y acaba de aterrizar en Disney+: una melancólica odisea de ciencia ficción basada en el manga del maestro Osamu Tezuka

Está siendo muy poquito a poco, pero Disney+ también se está metiendo en el berenjenal de estrenar animes y ya tiene en su catálogo 'Bleach' y 'Tokyo Revengers'. Estos días también ha fichado una historia de ciencia ficción que podría ser un poquito más "de nicho" pero que es una absoluta preciosidad (aunque te deje algo pocho al terminarla).

Buscando el Edén

'Phoenix: Eden17' (Hi no Tori: Eden no Sora') adapta el arco "Nostalgia" del manga 'Phoenix' de Osamu Tezuka, quien para muchos está considerado como el padre del manga moderno. Es una historia de ciencia ficción y exploración espacial con su puntito de reflexión ecologista (porque los humanos nos tenemos que cargar la Tierra en todos los escenarios posibles) y arranca de lleno con la llegada de Romi y su compañero George a un nuevo planeta.

Ambos han huido de la Tierra buscando un mundo mejor, pero Edén es un erial donde la vida se les presenta muy fácil. Y cuando George muere en un accidente, Romi se encuentra sola con su hijo Caín, y con la papeleta de que muy posiblemente vayan a terminar muriendo solos en el planeta.

Sin entrar en demasiados spoilers, no es el futuro que les esperan y en Edén florece toda una civilización, pero Romi se siente cada vez más sola y lejos de la Tierra que conocía.

A través de cuatro episodios que acaban de estrenarse en la plataforma de Disney vamos viendo los diferentes arcos de la historia, desde el punto de vista de Caín, Romi y otros personajes. Ni la historia de Edén ni la de Romi van cortas de tragedia, y a todo 'Phoenix: Eden17' le acompaña este constante sentimiento de melancolía por una vida que no es la que esperábamos y una nostalgia tremenda por todo lo que se nos ha quedado atrás.

Es una serie cortita y contenida, y muy, muy bonita. El estilo de animación de Studio 4ºC respeta y adapta maravillosamente el estilo de Tezuka, pero con el toque y el acabado de los animes modernos. Con unos fondos preciosos y una animación muy bien llevada, es una pequeña obra de arte que además se vuelve muy emocional gracias al buen trabajo de los actores de voz (en especial Rie Miyazawa como Romi y Honoka Yoshida como Com).

Sin embargo, sí que deja la sensación de que 'Phoenix: Eden17' habría funcionado mejor como película, porque a veces le flojea el ritmo y va dejando baches por el camino. También el hecho de que se haya cambiado el final del manga para darle un tono un poco (pero muy poco) más feliz no termina de sentarle bien al anime. Especialmente porque con tan solo cuatro episodios de miniserie no da del todo para profundizar ni en muchos personajes ni en la situación de la Tierra, y algunos hilos se quedan colgando y demasiado abiertos.

En Japón se estrenará en noviembre 'Phoenix: Reminiscence of Flower', un corte especial con un final diferente, y quizás esta edición le siente mejor a la historia para resolver los baches.

Aún así, 'Phoenix: Eden17' es una miniserie encantadora que se ve perfectamente de una tacada y explora con muy buen tiento los sentimientos de nostalgia y soledad (y que también te deja con una buena punzada de esperanza hacia un futuro mejor). Si queremos adentrarnos en la obra de Tezuka con un raíl de seguridad, 'Phoenix: Eden17' es ideal para ello.

En Espinof | Las mejores series de Disney+