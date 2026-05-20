Disney Plus se sube a lo grande al carrito del anime. 'Jujutsu Kaisen', 'Kimetsu no Yaiba', 'Dragon Ball Super' y más series imprescindibles llegan ya mismo a la plataforma

Un tanto tímidamente, Disney+ había ido creando su propio rinconcito para el anime, licenciando estrenos aquí y allá como 'Tokyo Revengers' o 'Bleach: Thousand-Year Blood War'. Aunque aún se quedaba muy, muy lejos de competidoras en el campo del streaming, pero ahora se está poniendo las pilas y quiere convertirse en una plataforma de referencia para los fans del anime.

Vamos ampliando el repertorio

Como han confirmado desde una nota de prensa, Disney+ planea ampliar su catálogo de anime y no se va andar con chiquitas. Porque algunas de las series más grandes del momento llegan a la plataforma esta misma semana.

Habíamos tenido de avanzadilla la segunda temporada de 'Jujutsu Kaisen', pero además de sumar también la primera antes de que termine el mes también aterrizan en Disney+ las dos temporadas de 'Dorohedoro', ''Boku no Hero Academia' y 'Dragon Ball Super'. De aquí a junio viene calentita la parrilla y estas son las series y películas confirmadas para lo que queda de primavera:

Jujutsu Kaisen - Temporada 2 ya disponible, temporada 1 disponible el 21 de mayo.

- Temporada 2 ya disponible, temporada 1 disponible el Dorohedoro - Disponible el 22 de mayo.

- Disponible el Dragon Ball Super - Disponible el 31 de mayo.

- Disponible el Película Dragon Ball Super: Super Hero - Disponible el 19 de junio

- Disponible el Boku no Hero Academia - Temporadas 1 y 2 disponibles el 19 de junio

Aún está pendiente de fecha de estreno, pero 'Kimetsu no Yaiba' también se podrá ver próximamente en Disney+, por si todavía teníamos pendientes el anime más taquillero de la historia. No solo eso, además se va a apostar por los animes clásicos con las tres temporadas de 'Yu-Gi-Oh!', la serie de 1986 'Campeones: Oliver y Benji', 'Naruto' y 'Naruto Shippuden'.

Y ya para preparar el calendario de los próximos meses tenemos dos estrenos muy prometedores previstos para Disney+: 'Though I Am an Inept Villainess', un drama romántico de fantasía que se estrena en julio de 2026, el especial 'Undead Unluck Winter Arc', y 'La jedi número 9', el primer gran spin-off de la antología 'Star Wars: Visions'. Se puede decir que ha tardado, pero en Disney se están queriendo poner las pilas pero bien con el anime, y mejor tarde que nunca.

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