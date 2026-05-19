Gene Hackman era una estrella inimitable e imposible de replicar hoy. He recuperado uno de sus mejores thrillers en streaming y me ha dejado impactado

La nostalgia siempre tiene muchos peligros, pero es complicado no sentir añoranza en términos de cine cuando la oferta era más diversa. La crisis del cine adulto, quizá recuperable si se mantiene la tendencia ascendente de estudios independientes, nos elimina no sólo diferentes tipos de géneros de la oferta cinematográfico sino también qué tipos de actores pueden protagonizarlos.

No se le escapa a nadie que ahora las nuevas generaciones de estrellas presentan unos atributos físicos inalcanzables para la mayoría, y eso elimina a menudo la posibilidad de que interpreten a personajes que puedan parecer reales. Es una época muy distinta a aquella en la que alguien como Gene Hackman podía ser una estrella y vendernos películas poco amables como ‘La noche se mueve’ (’Night Moves’).

Movimientos calculados

Y es poco amable no porque no sea un deleite verla, cosa que lo es, sino porque este neo-noir sureño de Arthur Penn apuesta por llevarnos por ciertos terrenos morales desoladores mientras nos entretiene. Hackman hace uno de sus mejores trabajos en este thriller imprescindible que puedes ver en streaming a través de Movistar Plus.

Harry Moseby es un detective privado muy eficaz que acepta casos de lo más escabrosos para distraerse de una vida matrimonial bastante desestructurada y hasta infiel. De repente es contratado por una actriz veterana en horas bajas de Hollywood para que encuentre a su hija desaparecida, que podría encontrarse en la costa de Florida.

Atmósfera húmeda y calurosa que parece hacer que hasta el fotograma de celuloide esté sudando, y una historia de muchos engaños y filos escondidos que encajan con un momento de cinismo así como paranoia. La crisis del Watergate transformó el cine adulto en muchas áreas, y ‘La noche se mueve’ se impregna de eso para darle textura contundente además de realista a lo que se cuenta.

‘La noche se mueve’: no se puede ganar

Penn nos lleva a través de un personaje que disfruta planificando sus movimientos, pero al que la vida no para de lanzarle circunstancias a las que no puede adelantarse. Impregnada de puro cinismo del noir clásico, este thriller desvela con cautela una serie de sorpresas que sirven para mostrarle al protagonista que no siempre puede ganar al juego.

Hackman está sencillamente genial dando forma a esas sensaciones, combinando un carisma más ligero del que habitúa y luego activando los resortes más dramáticos y oscuros cuando la historia lo requiere. Un talento único que es casi imposible encontrar ahora, primero por la falta de películas como ‘La noche se mueve’ y luego por cómo actores como Gene (en cuanto a rango actoral y presencia física) no reciben oportunidades para liderarlas.

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