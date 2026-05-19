Esta película de 'Piratas del Caribe' confundió tanto a los fans que Disney hizo algo extraordinario: responder sus dudas de una forma muy peculiar

La saga 'Piratas del Caribe' ('Pirates of the Caribbean') ha recaudado más de 4.500 millones de dólares y hace tiempo que hay en marcha una sexta entrega que no termina de despegar. No obstante, en su momento tampoco habría pasado si la saga se hubiese cerrado con 'En el fin del mundo' ('At World's End'), el tercer y último largometraje de la franquicia dirigido por Gore Verbinski.

La película logró una recaudación de 960 millones y daba un cierre agridulce a la historia de Will Turner (Orlando Bloom) y Elizabeth Swann (Keira Knightley). La cuestión es que el público quedó algo confundido con algunos aspectos de 'En el fin del mundo', lo que llevó a Disney a tomar la decisión extraordinaria de responder varias de esas dudas en la edición en dvd.

Las 9 preguntas que respondió Disney

El dvd incluía un pequeño folleto bajo el nombre "Secretos de Piratas al descubierto: Las preguntas más frecuentes de los cinéfilos sobre Piratas del Caribe: En el fin del mundo", donde se daba respuesta a nueve dudas que había dejado la película protagonizada por Johnny Depp.

Desde cuál podrías ser el futuro de la relación entre Will y Elizabeth o las particularidades del lazo que une a Will con El Holandés Errante hasta cómo es posible que Barbossa (Geoffrey Rush) se convirtiera en un Señor Pirata o qué estaba gritando Calipso cuando se libera de sus ataduras humanas. Todo está ahí.

Es verdad que hay algunos detalles en los que no entra demasiado para dejar la puerta a abierta a profundizar en ellos más adelante -el tema de Barbossa se aclararía en detalle en 2011 en la novela 'The Price of Freedom'-, por lo que conviene no descartar que se pueda recuperar algo más en futuras entregas de la saga.

Si os apetece recuperar 'Piratas del Caribe: En el fin del mundo' para comprobar cómo encajan esas respuestas, la tenéis disponible en streaming en el catálogo de Disney+.

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