Peter Jackson despidió a Ryan Gosling el día antes de rodar, pero tiene claro quién tuvo la culpa. "Asumo toda la responsabilidad"

Todos sabemos que Mark Wahlberg protagonizó 'The lovely bones' allá por 2009, pero originalmente no era el actor elegido, sino un joven Ryan Gosling que por aquel entonces solo era conocido por 'El diario de Noa' y 'Lars y una chica de verdad'. Esta era una de sus primeras gandes oportunidades de conseguir la fama de manera definitiva, que ya estaba casi rozando con los dedos... hasta que, el día antes de empezar a rodar, Peter Jackson le echó a la calle sin miramientos.

Proyecto Engordación

En aquel momento, Gosling había ganado 27 kilos y se había dejado barba para pegar en el papel. No lo hizo por gusto ni por indicación del director: tenía 26 años, el personaje rozaba los 40 y creyó que era la mejor manera de mostrarlo. En retrospectiva, Jackson, como ha confesado en Cannes y revela Entertainment Weekly, se culpa a sí mismo cuando le preguntan por el tema: "No hablaré de ejemplos particulares de actores porque es una cosa personal, privada y no es su culpa. Cuando sustituimos a un actor es, de hecho, nuestra culpa, porque no hemos hecho bien el casting y elegimos a la persona equivocada para el papel".

No es porque hicieran nada mal. No voy a hablar de personas concretas, pero hay que darse cuenta de que lo que uno se imaginaba no está sucediendo tal cual, lo que significa que nos equivocamos y, por lo tanto, asumimos toda la responsabilidad.

Es más, se ha dedicado a limar asperezas con la estrella: "Ryan es un actor fantástico, como sabemos. Las películas son química tanto delante como detrás de la cámara. Se trata de la química que el actor transmite al público de la película. Es una especie de mezcla compleja de comunicación que muestra cómo alguien encaja en un grupo de personas, en una historia, en un personaje. Es complicado y, por lo general, uno se esfuerza mucho al planificar la película y hacer el casting para intentar que esa química sea la adecuada, pero a veces cometemos nuestros propios errores".

Allá por 2010, Gosling acuñó el error a la falta de comunicación durante la preproducción, cuando decidió engordar por su cuenta: "Teníamos una idea diferente de cómo debía ser el personaje. Yo creía de verdad que debería pesar 95 kilos. Era una gran película, había muchas cosas de las que ocuparse y no podía hacerlo de los actores individualmente. Me presenté en el set, y lo tenía todo mal. Entonces estuve gordo y en paro". Al final la película no fue un gran éxito en absoluto, así que, por lo menos, pudo respirar tranquilo: su gran bombazo estaba por llegar.

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