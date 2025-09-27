"Entonces estaba gordo y en paro": Ryan Gosling explica por qué Peter Jackson le despidió de uno de los mayores fracasos del director de 'El señor de los anillos'

Ryan Gosling lleva muchos años siendo uno de los actores más solicitados de Hollywood, pero eso no implica que haya conseguido todos los papeles que quería interpretar. Uno de los ejemplos más dramáticos de ello fue 'The Lovely Bones', la adaptación de la novela de Alice Sebold dirigida por Peter Jackson. De hecho Gosling había sido contratado, pero fue despedido en el último momento... por estar demasiado gordo.

"Creía que debía pesar 95 kilos"

Peter Jackson había elegido a Ryan Gosling para dar vida a Jack, el personaje finalmente interpretado en la película por Mark Wahlberg. Gosling, nominado al Óscar por encarnar a Ken en 'Barbie', habló de su desacuerdo con Jackson a TheHollywoodReporter y comentó que "teníamos una idea diferente de cómo debía lucir el personaje. Realmente, yo creía que debía pesar 95 kilos".

El despido de Gosling coincidió con un parón en la carrera del actor, quien no estrenó película alguna en 2008 y 2009. Ya en 2010 regresó con fuerza gracias a su papel en 'Blue Valentine', pero fue al año siguiente cuando su fama volvió a despegar del todo ya que en 2011 estrenó 'Drive', 'Crazy, Stupid, Love' y 'Los Idus de Marzo'.

No obstante, la versión de Ryan Gosling no es la única que existe sobre lo sucedido en 'The Lovely Bones'. Fran Walsh, esposa de Jackson y colaboradora habitual del cineasta (en 'The Lovely Bones' ejerce como productora y coguionista), explicaba una perspectiva diferente sobre el despido del actor:

"Ryan vino a vernos dos o tres veces y nos dijo: 'No soy la persona adecuada para este papel. Soy demasiado joven. Y le dijimos: 'No, no, no. Podemos envejecerte. Podemos aclararte el pelo'. Teníamos muchas ganas. No fue hasta que estuvimos en la preproducción y tuvimos allí al reparto cuando lo vimos cada vez más claro: estaba muy incómodo y empezamos a sentir que no era el adecuado. Fue nuestra ceguera, el deseo de que funcionara como fuera."

Al final, Ryan Gosling no tuvo tan mala suerte al salir de la película porque 'The Lovely Bones' acabó siendo uno de los mayores fracasos de la carrera de Peter Jackson. El drama costó 65 millones de dólares y recaudó solamente 93 en todo el mundo, por lo que generó pérdidas millonarias. Después de este batacazo, Jackson se refugió otra vez en el mundo de J.R.R. Tolkien y adaptó 'El hobbit'.

