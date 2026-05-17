Karl Urban, sobre su trabajo con Peter Jackson en 'El señor de los anillos': "Mucho de lo que aprendí allí pude aplicarlo en The Boys"

Karl Urban acapara titulares estos días tanto por el estreno de 'Mortal Kombat 2' como por la inminente llegada del episodio final de 'The Boys', pero seguro que el primer papel que muchos recuerdan del actor es el de Éomer en la trilogía de 'El señor de los anillos' ('The Lord of the Rings') dirigida por Peter Jackson. Y esa fue una experiencia que Urban tampoco ha olvidado para nada.

El actor ya había desvelado el verdadero motivo por el que fue elegido para el papel de Éomer, pero ahora ha destacado en la Emerald City Comic-Con uál fue la principal enseñanza que sacó de trabajar en 'El señor de los anillos'. Algo que ha marcado su carrera hasta el punto de ponerlo también en práctica en la serie de superhéroes de Amazon Prime Video.

Karl Urban: "Fue una experiencia muy importante para mí"

Por lo pronto, Urban reconoce que no las tenía todas consigo cuando le tocó ponerse manos a la obra: "Cuando pienso en El Señor de los Anillos, era muy temprano en mi carrera, y recuerdo ir al set el primer día, y el mayor reto fue controlar mis nervios, porque estás entrando en la película más grande del planeta. Literalmente hay un reparto de 200 tipos vestidos de orcos, y te lanzan justo en medio de todo. Te estás poniendo la armadura, tienes una espada, estás a caballo; ponen la cámara encima de ti, y estás haciendo todo lo posible para no que te despidan, en ese punto".

Además, el actor destaca que "fue una experiencia muy importante para mí como actor joven. Trabajar con gente como Sir Peter Jackson, Ian McKellen y Viggo Mortensen, y ver cómo afrontaban su trabajo. Y avanzando hasta The Boys, mucho de lo que aprendí en El Señor de los Anillos pude aplicarlo allí. Y lo que ambas producciones tenían en común era la fortaleza de la unidad de esos repartos".

Cuando en 'The Boys' era él el actor veterano que tenía que servir como guía al resto aplicó a rajatabla todo lo que había aprendido en 'El señor de los anillos', lo cual dio sus frutos: "Tengo una relación muy estrecha con el reparto de The Boys. Hemos pasado por cinco temporadas de infierno y hemos vuelto, y en El Señor de los Anillos fue muy similar".

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