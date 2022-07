"Nunca he estado en un rodaje así, todo el mundo tenía una copia del libro". Karl Urban explica cómo fue rodar la adaptación de 'El señor de los anillos'

Hoy en día si pensamos en Karl Urban es muy probable que lo primero que se nos venga a la cabeza es su Billy Butcher en 'The Boys'... pero si le visualizamos con una peluca rubia y a lomos de un caballo se convierte rápidamente en el inconfundible Éomer de 'El señor de los anillos'.

Su papel en la trilogía de Peter Jackson le puso definitivamente en el mapa para Hollywood, aunque el actor también reconoce que rodar las películas de fantasía le dieron muchas oportunidades, empezando por conocer mejor su Nueva Zelanda natal.

Los riesgos merecían la pena

Si has estado en 'El señor de los anillos' y te entrevista Stephen Colbert, no se puede no hablar de la trilogía de Peter Jackson. El presentador nunca deja pasar la oportunidad de hablar de la obra Tolkien en cuanto se da pie al tema... así que teniendo a Karl Urban en su programa, obviamente ambos terminaron hablando sobre su papel en las películas.

Según explicó el actor, el rodaje de 'El señor de los anillos' fue muy duro, especialmente la preparación como jinete, pero también le permitió aprender muchísimo y ver su país como no lo había hecho antes.

"Conocí mejor mi país rodando las películas durante esos tres años que viviendo allí mi vida entera", bromeó Urban. "Tuve que entrenar unas seis o siete semanas para poder sujetar las riendas con una mano y lanzar mi lanza con la otra, pero lo logramos. No quieres estar rodando eso y que llamen al doble, quieres ser tú quien lo haga".

Tal y como apunta Colbert en la entrevista, la carga de los Rohirrim colina abajo es la mayor carga de una caballería jamás rodada, y Urban definitivamente no quería perderse la oportunidad de formar parte de ella, a pesar de los riesgos.

"Rodamos gran parte de esa escena de verdad. Obviamente, luego la aumentaron mucho con CGI, pero fue muy peligroso", explicó el actor. "Mientras cargábamos, recuerdo mirar a un lado y había un pony con uno de los dobles de los hobbits... Y se soltó y se cayó rodando hacia abajo. Por suerte no se hizo nada, pero fue una movida muy peligrosa."

El rodaje de 'El señor de los anillos' también ha pasado a la historia por su masiva producción y organización, y parece que uno de los elementos claves también fue que hasta la última persona del rodaje estaba muy unida al material original. Claro que eso también daba mucha presión extra porque todo el mundo sabía lo que iba a pasar y estaban muy pendientes de qué se rodaba cada día.

"Nunca he estado en un rodaje donde todo el mundo estuviera tan comprometido con la historia. Todo el mundo, desde los conductores que te llevan al set hasta la persona que te hace la comida, tenían una copia del libro y estaban muy comprometidos con lo que haces", dijo Urban. "En plan...¿Qué haces hoy? ¡Oh, vamos a rodar la escena en la que Éomer conoce a Aragorn, Legolas y Gimli!...Oh, pues es una escena muy importante, ¡no la líes! ¡Sin presiones!"