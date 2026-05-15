Estamos casi al final de 'Los testamentos' y todavía no hemos visto ni una sola criada. El gran misterio sin resolver de la secuela de 'El cuento de la criada'

Llevamos ya ocho episodios de 'Los testamentos' (The Testaments) y en lo que la serie secuela de 'El cuento de la criada' (The Handamaid's Tale) intenta destacar por sí misma en su exploración de una generación joven de muchachas sobreviviendo las políticas maritales de Gilead, surge un misterio sin resolver. Al menos todavía.

Seguramente a los espectadores de la serie nos haya llamado la atención una ausencia importante: no se ha atisbado ni una criada en el metraje de la serie. Y es que las esclavizadas mujeres de rojo parecen haber desaparecido del mapa o, mejor dicho, de la sociedad teocrática patriarcal.

Un ausencia que, desde luego, no ha pasado desapercibida por los fans de la distopía que se preguntan qué ha pasado con ellas cuando sí que hemos visto a otra "casta" de la sociedad como son las marthas y, de hecho, sí que aparecen en la novela de Margaret Atwood.

Criando malvas

Algo a lo que, de momento, la serie no ha dado respuesta y tampoco se ve obligada a darla. En el oscurantismo habitual en el que viven sus protagonistas, es fácil para los guionistas hacer caso omiso a los entresijos del worlbuilding de la distopía. De hecho, pocas cosas se comentan de los años anteriores al arranque de la serie.

Durante las temporadas finales de 'El cuento de la criada' se oteaba un futuro algo más esperanzador, o al menos menos opresivo con proyectos como New Bethlehem. Un lugar seguro en el que no se aplicarían las leyes más estrictas y en el que mujeres como las criadas podrían hacer una nueva vida. Claro, la muerte de su principal impulsor junto a una buena parte de la cúpula gileadiana al final de la serie hace poco probable que el sitio siga en activo casi un lustro después.

Además, recordemos que la serie está protagonizada por "moradas", chicas adolescentes que son el futuro y el paradigma de la feminidad de Gilead, chicas que no hablan de su madre biológica y cuyas familias probablemente ya no necesiten del servicio de una criada. El que la serie esté contada desde el punto de vista de estas chicas, explica bastante la ausencia de criadas.

Por cierto, puede que no hayamos visto criadas pero lo mismo vemos a alguien convertirse en una ya que la menarquia de Daisy (Lucy Halliday) podría hacer que dejase de ser una de las perlas de la Tía Lydia y, como mujer aparentemente fértil, asumir a regañadientes un rol bastante más desagradable para ella.

Por otro lado, podría ser simplemente tema de imagen. Servidor podría ser algo malpensado y decir que ya que están prácticamente repitiendo no sé si tanto la historia pero sí ciertos esquemas (lo de Agnes enamorándose del ojo recuerda demasiado a la historia de June y Nick), el poner pululando criadas haría que pareciese la temporada 7 de 'El cuento de la criada'.

Aquí abro un pequeño paréntesis porque esta secuela, si bien correcta y entretenida dentro de su factor "juvenil", acusa de cierta falta de identidad y de buscar, al igual que sus protagonistas, un sentido de sí. Ha sido creada con un propósito, pero en el camino no termina de destacar por sí misma.

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