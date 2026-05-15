Sin guiones y con un móvil en la mano, el director mexicano Carlos Meléndez triunfa en Cannes con cortometrajes publicados en TikTok

La frontera entre las redes sociales y el cine tradicional se vuelve cada vez más pequeña: lo que antes parecía contenido pensado únicamente para consumirse desde el celular ahora comienza a encontrar espacio en los festivales más prestigiosos del mundo. En medio de esa transformación aparece el nombre de Carlos Meléndez, un creador mexicano que convirtió TikTok en una vitrina para sus historias de horror y que ahora llevará sus cortometrajes verticales hasta el Festival de Cine de Cannes.

Las producciones elegidas son "The Offering" y "The Blind Alley", dos historias de horror desarrolladas en formato 9:16, el mismo que domina plataformas como TikTok e Instagram, y que serán exhibidos el próximo 17 de mayo dentro de la primera edición del Fantastic Pavilion Vertical Cinema, un escaparate internacional que reunirá 28 proyectos provenientes de 17 países.

Meléndez ha construido buena parte de su identidad creativa experimentando con relatos diseñados específicamente para verse desde el celular. En su cuenta @beat_melendez publica piezas breves de horror y thriller que aprovechan la cercanía de la pantalla vertical para generar tensión y una sensación más inmersiva.

Esa apuesta por adaptar el lenguaje cinematográfico a las nuevas formas de consumo digital fue precisamente lo que llamó la atención de los organizadores del showcase en Cannes.

TikTok como trampolín para nuevos cineastas

La historia de Carlos Meléndez también refleja cómo TikTok se ha convertido en una plataforma importante para descubrir nuevos talentos cinematográficos. Desde hace varios años, la red social mantiene una alianza oficial con el Festival de Cannes y ha impulsado competencias internacionales como #TikTokShortFilm, enfocadas en cortometrajes creados en formato vertical.

El Fantastic Pavilion Vertical Cinema nace precisamente en medio de esa transformación: la iniciativa está enfocada exclusivamente en cine fantástico, horror, ciencia ficción y thriller realizados en formato vertical. Los organizadores consideran que este tipo de narrativa funciona especialmente bien para el terror, ya que la experiencia íntima de mirar desde el celular puede aumentar la sensación de incomodidad y cercanía.

Carlos Meléndez ha desarrollado una carrera enfocada en el cine de género, especialmente en el horror y el suspenso, explorando nuevas maneras de conectar con las audiencias digitales, sin embargo, su camino dentro de la producción audiovisual no es corto: desde 2008 ha creado cortometrajes como 'Chalino Rivera', 'After School' y 'Clickbait' entre muchos otros, donde retrata, con misterio y crudeza, la realidad de la sociedad desde todos sus ángulos.

"“Tenía muchas ganas de poder contar una historia en la que uno pudiera sentir que tuvo una experiencia en el teléfono y algo que generara una atmósfera de suspenso y de tensión, que es lo que a mí me gusta mucho compartir con mi trabajo, mostrar secuencias que te mantengan todo el tiempo al borde del suspenso", indicó el cineasta en una entrevista reciente.

En ese contexto, la participación de Meléndez no solo representa un logro personal, sino también una señal del cambio que vive el cine independiente: lo que hace algunos años parecía contenido exclusivo para redes sociales hoy llega a los espacios más influyentes de la industria audiovisual internacional.

Fotos de @beat_melendez

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