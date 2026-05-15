¿Por qué los mangakas ocultan su identidad? La autora de 'Witch Hat Atelier' reflexiona sobre por qué nuestros autores favoritos utilizan nombres falsos

Con los mangakas y sus identidades parece que no hay término medio. Porque o conocemos perfectamente sus caras y sus nombres, o son una especie de entidad abstracta que rara vez se dejan ver en público. Hay autores, como la persona tras 'Kimetsu no Yaiba', de los que ni siquiera se conoce su género con seguridad, y otros que siempre llevan máscaras si tienen que hacer una aparición en persona.

Un entorno peculiar

Eiichiro Oda, el creador de 'One Piece', se esconde tras el avatar de un pez, y Hiromu Arakawa, la autora de 'Fullmetal Alchemist', es una vaquita. Para Kamome Shirahama, la autora de 'Witch Hat Atelier', en realidad este baile de identidades tiene mucho sentido, y todo tiene que ver con la propia industria y la cultura japonesa.

"Los artistas de manga japoneses trabajan en un entorno un tanto especial. Muchos creadores no usan sus nombres reales, y eso ha hecho posible que muchas mujeres se vuelvan muy activas", reflexionaba Shirahama en una entrevista reciente con UNESCO. "Un cierto grado de anonimato puede hacer más fácil el expresar abiertamente los sentimientos, incluyendo las emociones más profundas o lo que viene del corazón."

Las autoras, en concreto, siguen siendo muy discriminadas dentro de la industria, e incluso evitan publicar fotografías por el miedo al acoso o a que los fans sobre-analicen su aspecto para burlase de ellas. Sin embargo, ocultarse tras una falsa identidad les da mucha libertad, y Shirahama cree que "puede ser una de las razones por las que hay tantas mujeres mangakas hoy en día, y se siente que los números siguen creciendo".

Muchas autoras escriben bajo nombres falsos, especialmente para poder crear sus historias con mucha más libertad, sin preocuparse por cómo podrían sentar sus obras a sus familias. Y, al liberarse de la carga de su propia identidad, poder expresar más libremente sus pensamientos y sentimientos.

La propia Shirahama evita publicar imágenes con su rostro, y eso que es bastante activa en redes sociales. Paru Itagaki, la autora de 'Beastars', compartió fotos de su boda llevando su habitual máscara de gallina, protegiendo su identidad hasta el extremo. Mientras sepamos lo justo sobre ellas, por lo menos parece que pueden seguir haciendo sus mangas a su aire y expresándose como quieran.

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