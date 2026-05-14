'El beso de la mujer araña' convierte el clásico drama en un fastuoso musical con Jennifer López, pero ese es el menor de sus problemas

Desde el estreno de 'Matilda, el musical' en Netflix allá por 2022, en Hollywood se abrieron las puertas del siguiente giro en la rueda que nunca para: la película basada en el musical basado en la película basado en la novela. No es que me queje: como fan del género, tanto 'Matilda' como 'Chicas malas' tuvieron muy buenas adaptaciones (de hecho, estoy a la espera de que anuncien los inevitables remakes cantarines de 'Una rubia muy legal', 'Regreso al futuro' o 'Kinky Boots'). Sin embargo, 'El beso de la mujer araña' no termina de dar en el clavo. Ni narrativa, ni musicalmente.

You're caught in the web of the Spider Woman

En 1985, William Hurt y Raul Julia protagonizaron la versión original de 'El beso de la mujer araña', basada en la novela de Manuel Puig y que estuvo nominada a cuatro Óscar, consiguiendo uno de ellos para Hurt. Ahora, 40 años después, la misma historia está contada desde la actualidad, con dos magnéticos Diego Luna y Tonatiuh y algunos cambios atrevidos que, tristemente, no le hacen bien, desviando la atención de manera continua y apresurando su drama personal.

Lo peor de esta nueva versión de 'El beso de la mujer araña' es, tristemente para ser un musical, las canciones. De hecho, comete quizá el peor pecado a la hora de ver una película del género: no saldrás tarareando ni uno solo de los temas con los que Jennifer López se luce. Son insípidos, excesivamente similares y sin esa pizca de picante que uno espera de una producción como esta. A cambio, eso sí, la puesta en escena es fantástica, alejándose de los primeros planos y entendiendo la pantalla como un escenario repleto de planos generales donde los bailes y las coreografías puedan disfrutarse sin necesidad de cortes continuos.

El tiempo que se gasta en los números musicales se resta de la trama principal, que termina resultando acelerada y no da demasiadas explicaciones: la relación entre los dos presos pisa a fondo de manera repentina y, como resultado, acaba dejándose muchos matices. Al menos nos queda el consuelo de que, hasta el tercer acto, la evolución de la personalidad de ambos es notable y segura de si misma. Nada que no viéramos en la cinta original, por otro lado: la mayor parte de los aciertos de 'El beso de la mujer araña' vienen de su primera versión.

JLo, que noche

Uno de los grandes logros de la película es recrear su intra-historia, 'El beso de la mujer araña', en un perfecto Technicolor y con el tono de los musicales de la época, incluida una fascinante Jennifer López interpretando dos papeles en unas escenas que harán las delicias de los espectadores más clásicos. Sin embargo, este continuo vaivén al que nos somete Bill Condon y que alarga notablemente las escenas imaginarias, hace poco bien a la película final, que acaba bamboleándose de manera excesiva entre el sueño, la realidad y la crítica social, sin dejar que ninguna de las partes nos llegue realmente.

La mezcla entre el Hollywood clásico, exuberante y repleto de artificios, y el cine político, sobrio, con limitaciones y reevaluado desde una perspectiva actual no funciona en absoluto. Podría hacerlo, y merece la pena hacer el experimento, pero Bill Condon no es Héctor Babenco. El director de 'Pixote' tenía una historia que le hervía en las venas y que necesitaba contar, casi como un grito desesperado, mientras que el de 'La bella y la bestia' está demasiado acomodado en Hollywood para poder hacer algo realmente transgresor con este remake. Las bases están, pero no se construye nada a su alrededor.

Conste que esta no es una crítica hacia el género: me alegro sobremanera de ver que el musical ha conseguido encontrar su hueco en Hollywood, pero eso ha llevado, de manera inevitable, a películas que podrían dar mucho más de sí. Queda claro que Condon sabe rodar como nadie lo artificial, el baile y el color esplendoroso: el problema es que no llega a aprehender la realidad como le gustaría, y, así, 'El beso de la mujer araña' confunde el núcleo de la historia, enamorándose de La Luna y dejando el dedo que la señala como un simple trámite pesado por el que pasar.

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