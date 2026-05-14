'Marshals' acaba de revelar el secreto más oscuro de los Dutton. Un crimen que perseguirá a Kayce y cambiará el universo de 'Yellowstone'

Después de cinco temporadas de violencia, secretos y cadáveres enterrados lejos de la ley, parecía que el universo de 'Yellowstone' había conseguido cerrar para siempre uno de los mayores horrores de la familia Dutton: lo ocurrido en la famosa Estación de tren.

Ese rincón perdido en la frontera de Montana donde los Dutton se deshacían de cualquiera que amenazara su imperio terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más oscuros de toda la serie, un cementerio clandestino que acumuló víctimas durante años y que incluso acabó acogiendo el cuerpo de Jamie Dutton en el final de la serie original. Pero 'Marshals' no está dispuesto a dejar que ese pasado permanezca enterrado.

A partir de aquí habrá spoilers de la serie

Se acabaron los secretos

En el episodio 11, el spin-off protagonizado por Kayce Dutton lleva por fin ese secreto al centro de la historia y convierte a su protagonista en alguien mucho más vulnerable de lo que parecía. Lo que comienza como una persecución contra un convicto fugado termina revelando que el legado criminal de los Dutton sigue persiguiendo a Kayce, y esta vez podría destruir por completo su nueva vida.

El episodio gira alrededor de Neil Lamb, un antiguo trabajador del rancho Yellowstone que conoce demasiado bien los métodos de la familia Dutton. Lamb no es un criminal cualquiera: llevaba grabada en el pecho la famosa Y del rancho, símbolo reservado para los hombres más fieles a los Dutton. Y eso significa que también conoce el lugar donde están enterrados todos los cuerpos que la familia hizo desaparecer durante años.

Kayce intenta encontrarlo antes de que hable, consciente de que podría exponerlo todo. Pero la situación se complica cuando Pete Calvin empieza a sospechar que su compañero le está ocultando algo mucho más grave de lo que imaginaba. Todo explota cuando ambos terminan refugiados junto a Lamb en una vieja cabaña perdida en las montañas y el fugitivo aprovecha un momento a solas para contarle toda la verdad sobre la Estación de Tren.

La gran sorpresa del episodio llega con la reacción de Cal. Durante buena parte del capítulo parece horrorizado al descubrir que la familia Dutton funcionaba prácticamente como una organización criminal. Incluso llega a describirlos como "gánsters a caballo", dejando claro que entiende la magnitud de lo que Kayce ha ocultado durante años. Por un momento, todo apunta a que el protagonista perderá su placa y tendrá que responder por los crímenes de su familia.

Pero 'Marshals' da un giro y los flashbacks del episodio muestran el pasado compartido entre Kayce y Cal durante una misión militar en Afganistán, reforzando el vínculo emocional entre ambos. La serie deja claro que Cal considera a Kayce algo más cercano a un hermano que a un simple compañero de trabajo, y esa lealtad termina pesando más que cualquier principio moral.

Al final, el episodio confirma hasta dónde está dispuesto a llegar Cal para protegerlo. Después de que Neil Lamb escape, Cal asegura que no pudo detenerlo, aunque una última imagen revela el cadáver del fugitivo atrapado bajo el hielo. Es evidente que Cal ha eliminado al único hombre capaz de sacar toda la verdad a la luz.

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