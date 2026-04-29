'Marshals' ha dejado caer un triángulo amoroso para Kayce y creo que es lo mejor que le puede pasar a la serie

El episodio 9 de 'Marshals' ha dado un giro importante a la historia de Kayce Dutton (Luke Grimes) al insinuar algo que la serie llevaba tiempo necesitando: un conflicto emocional claro que vertebre su trama. Tras la impactante decisión de decir adiós a Monica Dutton -uno de los pilares emocionales de 'Yellowstone'-, el personaje quedó a la deriva, atrapado entre el duelo y una narrativa que no terminaba de encontrar el foco.

Sin embargo, ahora, con la introducción de un posible triángulo amoroso entre Kayce, Dolly Weaver (Ellyn Jameson) y Andrea Cruz (Ash Santos), la serie parece haber encontrado por fin un hilo conductor capaz de dar coherencia a sus múltiples tramas dispersas.

Nuevas conexiones

El arranque del episodio deja claro que la serie no tiene miedo a tomar decisiones drásticas: la muerte de Mónica fuera de pantalla redefine por completo el viaje de Kayce. Su ausencia no solo rompe el núcleo emocional del personaje, sino que obliga a la serie a replantear su rumbo, alejándolo de su pasado y empujándolo hacia nuevas dinámicas.

Durante los primeros episodios, Kayce se mantenía fiel al recuerdo de su esposa, pero poco a poco empezó a abrirse a nuevas posibilidades. Su acercamiento a Dolly Weaver parecía apuntar a una relación más convencional, aunque nunca terminó de despegar ni de generar demasiada química.

El episodio 9 introduce un momento clave entre Kayce y Andrea que cambia las reglas del juego. En una escena cargada de ambigüedad, ambos comparten un instante íntimo bajo las estrellas que sugiere algo más que compañerismo. No queda claro si es el inicio de un romance, pero la tensión está ahí y parece que la serie tiene intención de explotarla.

Hasta ahora, 'Marshals' ha tenido problemas con intentar abarcar demasiadas tramas sin llegar a profundizar en ninguna. Este triángulo amoroso podría ser justo lo que necesita, un conflicto claro, emocional y con peso dramático que conecte mejor con el espectador y que también termine de afianzar la historia.

Aun así, el riesgo es evidente, porque la serie sigue acumulando subtramas sin tiempo suficiente para desarrollarlas. Historias como la enfermedad de Pete Calvin apenas tienen espacio para desarrollarse, y existe el peligro de que este nuevo giro con Kayce, Dolly y Andrea termine quedándose también a medio camino. Ojalá y no sea así.

La serie está disponible en SkyShowtime.

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