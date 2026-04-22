'Marshals' por fin ha encontrado a un villano en condiciones, recuperando el espíritu de 'Yellowstone' y dando un salto de calidad

El universo de 'Yellowstone' ha sabido construir su identidad a partir de conflictos familiares intensos, enemigos persistentes y una tensión constante que atraviesa todas sus historias. Sin embargo, no había logrado replicar del todo esa fórmula con su spin-off 'Marshals'. Con un enfoque más procedimental, centrado en casos semanales, la serie había sido percibida por muchos fans como una versión más predecible y menos arriesgada del universo original. Pero todo eso cambia en el episodio 8, donde por fin emerge una amenaza real que eleva el conflicto y devuelve a la franquicia parte de su ADN.

Ojo, que a partir de aquí habrá spoilers de la serie

Cambia las reglas

La aparición de Randall Clegg, interpretado por Michael Cudlitz, marca un antes y un después en la serie. Hasta ahora, 'Marshals' había apostado por conflictos más contenidos, pero este personaje introduce un nivel de amenaza mucho más alto, con una violencia y determinación que lo convierten en el antagonista que la ficción necesitaba.

El enfrentamiento con Kayce Dutton deja de ser un simple choque puntual para convertirse en una guerra abierta. La muerte del hijo de Randall actúa como detonante de una venganza que arrastra a todos los personajes, reforzando esa idea de conflicto familiar y territorial tan propia del universo 'Yellowstone'.

De hecho, el episodio rompe con la estructura de caso cerrado al presentar una amenaza que no se resuelve fácilmente, con secuestros, milicias y una sensación constante de desventaja que sitúan a los protagonistas en una situación límite, generando por fin una tensión que va más allá de lo episódico.

Con Randall Clegg como enemigo recurrente, 'Marshals' empieza a parecerse más a 'Yellowstone' y a sus precuelas '1883' y '1923', recuperando así uno de los elementos clave de la saga, con villanos complejos que obligan a los protagonistas a enfrentarse a conflictos que no tienen solución rápida.

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