La nueva película de 'John Wick' celebra un hito con su primera imagen: Trae de vuelta a uno de los mejores personajes de la franquicia

Dentro del ecosistema hollywoodiense actual, no cabe duda de que, cuando una franquicia supera los 1 000 millones de dólares de recaudación en todo el mundo —en este caso ronda los 1 160 millones—, es tremendamente improbable que se pise el pedal de freno antes de que el público empiece a mostrar signos de agotamiento. Por suerte, este no parece ser el caso de una saga John Wick a la que aún le quedan muchos disparos que dar y muchos huesos que partir.

No se acaba la mecha

Tras los espectaculares cuatro capítulos numerados, las aventuras del asesino de élite interpretado por Keanu Reeves se alejaron —no demasiado— de Baba Yaga para ampliar el universo en el que se ambientan con el nada desdeñable spin-off 'Ballerina', protagonizado por Ana de Armas. Pero esta fue solo el primero de una serie de largometrajes complementarios a la, hasta la fecha, tetralogía principal, que se encuentran en fase de desarrollo o, como en el caso que nos ocupa, en pleno rodaje.

El título que nos ocupa es 'Caine', y está centrado en el personaje del mismo nombre al que dio vida Donnie Yen en la gloriosa 'John Wick: Capítulo 4'; sin duda, uno de los grandes reclamos de la cinta que se convirtió, por méritos propios, en uno de los secundarios más celebrados de la propiedad intelectual, y para celebrar el inicio de su filmación, el propio Yen, que hace doblete como director, compartió en Instagram la primera instantánea oficial del filme.

En ella, puede verse una claqueta en la que figuran su nombre y el del director de fotografía Markus Förderer, responsable de la fantástica 'Orígenes' y, más recientemente, de 'Septiembre 5'. Un dúo que está trabajando sobre un libreto firmado a seis manos por Robert Askins, Michael McGrale y Mattson Tomlin y cuya trama es, hasta la fecha, un misterio del que no ha trascendido un solo detalle más allá del regreso de Rina Sawayama como Akira, quien terminó 'John Wick 4' intentando asesinar a Caine para vengar a su padre.

Por el momento, Caine, que vuelve a estar producida por Lionsgate y que también cuenta con Mason Thames y Dace Montgomery entre su reparto, no tiene fecha de estreno cerrada, aunque se espera que llegue a nuestras salas de cine a lo largo del próximo curso cinematográfico 2027.

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