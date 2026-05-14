Hoy en streaming, una pequeña maravilla de la comedia delirante española

Para poder retratar la realidad de un país como es España no es necesario meter una cámara en un piso deliberadamente descuidado como si se intentase hacer un documental. Aquí hemos gozado de increíbles e imaginativos cineastas que han empleado lo fantástico o lo surrealista para tocar algo puramente auténtico, dando películas como ‘Así en el cielo como en la tierra’.

El cielo en el campo de Segovia

Otra remarcable película de un verso libre en el cine español como José Luis Cuerda, que vuelve a reunir a un reparto de ensueño para elaborar comedia absurda en torno a temas tan arraigados aquí. Fernando Fernán Gómez, Jesús Bonilla y Paco Rabal protagonizan esta única producción que se puede ver en streaming a través de FlixOlé y de Movistar Plus.

Luis Matacanes se dirige al cielo tras haber fallecido, pero allí se topa con que no era en absoluto como le describieron y que se parece más a un pueblo de la España profunda. Allí descubre que Dios intentó rescatar a la humanidad de nuevo enviando otro hijo para ser sacrificado, pero ante la negativa de Jesús y la falta de mujeres vírgenes, decide que es mejor desatar el apocalipsis de una vez.

Así, entre un San Pedro que están vestidos como guardia civil y un reino de los cielos que se parece a un pueblo segoviano, Cuerda continua lo que se conoció como el ciclo “surrualista” que incluye su más icónica todavía ‘Amanece que no es poco’. De ahí que esta película sea más que una continuación de estilo, alcanzando la categoría de secuela espiritual.

Lo espiritual es clave, ya que el director elabora un comentario bastante crítico hacia la religión católica con un Dios que recurre de nuevo a los desastres tras frustrarse su idea de repetir un plan que funcionó. Su crítica, eso sí, tiene los colmillos retraídos lo suficiente para no resultar un escándalo, algo a lo que hubiera sido muy proclive incluso siendo película de bajo perfil.

Pero sus delirios (de España) son lo bastante exquisitos para que nada chirríe y el retrato distorsionado tanto de lo social como lo católico se vea como tierno y divertido. Aunque ‘Amanece que no es poco’ y otras obras suyas como ‘El bosque animado’ absorben mucha atención a la hora de introducirse en Cuerda, esta es una joyiya que vale siempre la pena rescatar.

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