Últimas horas para ver en Netflix una de las mejores comedias de la historia. La obra maestra que demuestra que todos somos contingentes, pero José Luis Cuerda era necesario

Todos somos contingentes, pero José Luis Cuerda era necesario. Hasta la gente que echa pestes del cine español por puro prejuicio destaca, siempre, la misma película, y con razón: 'Amanece, que no es poco' es un hito de la comedia que permanece impertérrito desde su estreno en 1989, y cuyas frases son, más que citas, casi refranes entre la cinefilia patria. Si nunca has encontrado el momento de verla, date prisa, porque la quitan de Netflix mañana, e igual has pensado que también te gustaría ser intelectual, como no tienes nada que perder...

¡Que me ha salido un hombre en medio del bancal!

'Amanece, que no es poco' es una obra maestra, sin ningún "pero" que añadirle. Su inmejorable mezcla de tópicos rurales y humor absurdo ha inspirado a cientos de directores posteriores (el más destacable, Chema García Ibarra y su 'Espíritu Sagrado') y ha servido como puerta de entrada al cine de miles de personas, que incluso a día de hoy siguen maravillándose con la inteligencia de Cuerda, capaz de convertir una frase aparentemente banal como "Pues yo creo que me voy a sacar la chorra" en una ostentosa carcajada.

Todo parece azaroso en 'Amanece, que no es poco', pero realmente nada lo es: tras su absurdo se esconde una filosofía vital y una disección de la sociedad española de finales de los 80, aún marcada por la benemérita y la iglesia, pero abierta a las personas extranjeras (que unos días van en bici y otros huelen bien), los placeres carnales y la eterna búsqueda del amor. Aunque nazca en un bancal y se quede cojito para toda la vida.

Si se ha convertido en, quizá, la película más icónica de toda nuestra filmografía, no es solo porque los años le hayan dado el carácter de mito: es porque, a pesar de sabernos todos los chistes, es imposible no quedarse fascinado ante el tono con el que Saza pregunta "¿Es que no sabe que en este pueblo es verdadera devoción lo que hay por Faulkner?". O con la canción del colegio ("Causa admiración cómo trabaja el corazón"), la oda a la calabaza y el reparto de papeles en el pueblo ("Puta, entonces… ¿Te animas otra vez, Mercedes?"). Es una película tremendamente inteligente envuelta en el envoltorio de una chorrada mayúscula.

Realmente 'Amanece, que no es poco' es solo la segunda película de una trilogía del humor rural absurdo, que empezó con 'Total' en 1985 y terminó con 'Así en el cielo como en la Tierra' en 1995. Ambas son claramente inferiores, pero ningún fan de Cuerda debería perdérselas (además de su addendum de 2018, 'Tiempo después'). De hecho, como curiosidad, cualquiera puede ampliar 'Amanece, que no es poco' después de verla leyendo los cinco guiones originales que Cuerda escribió, a mediados de los 80, para la serie de televisión que era originalmente (y que supo licuar y perfeccionar en su paso al cine). Están publicados por Pepitas de Calabaza y, como buen amanecista, ya os digo que comprarlo no es contingente: es necesario.

Para muchos, entre los que me incluyo, la obra maestra de Cuerda (ignorada en los Goya de 1990, por cierto, donde 'El niño de la luna' venció injustamente en mejor guion) sabe a hogar, a felicidad, a comedia desesperada a pesar de todo. Si es la primera vez que te acercas a ella, te doy la enhorabuena: ojalá poder disfrutar por primera vez de este compendio hilarante de absurdo, inteligencia y charlas nocturnas sobre Dostoievski. Mañana mismo la quitan de Netflix, así que ya tienes plan para esta noche. Qué irse, qué apagarse, con qué parsimonia.

