Toei Animation está en pie de guerra contra la piratería de sus animes. Lo han llevado a tal extremo que se acaban de disparar a sí mismos

Ya desde hace unos meses en Japón se están tomando mucho más en serio el tema de la piratería y las filtraciones de sus animes, especialmente en redes sociales. Han empezado a tomar medidas cada vez más exhaustivas, y a Toei Animation les ha terminado pasando factura contra ellos mismos.

Cuidado con el fuego amigo...

Toei Animation es la propietaria de algunas de las franquicias más grandes del anime, incluyendo 'Dragon Ball' y 'One Piece'. Van con mucho ojo sobre el contenido que se comparte en redes sociales desde hace años, y a menudo lanzan denuncias por violación de copyright que las propias plataformas terminan tumbando para evitar que se compartan sin el consentimiento del estudio.

Son famosos por ir con el gatillo muy flojo con este tipo de denuncias, siendo un poco "la Nintendo" del mundo del anime. Pero en este caso la situación ha llegado a tal extremo que han tumbado un video por violación de derechos de autor que ellos mismos habían compartido.

Se trataba de un fragmento de 'Dragon Ball Super' en el que Vegeta por fin tiene su momento de éxito contra Goku. Pero bueno, ya no se puede ver desde la cuenta oficial de Toei Animation porque el contenido fue desactivado: desde la propia Toei lanzaron una denuncia por la vulneración de su propiedad intelectual.

Un disparo a su propio pie que ya ha pasado a la historia kármica de las redes sociales. Desde que se dieron cuenta del error, se ha eliminado el post de las redes del estudio, pero obviamente los fans fueron rápidos para preservar el gazapo y no tiene pinta de que vayan a dejarles olvidarlo de aquí a un futuro cercano.

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