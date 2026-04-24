Las 22 mejores series de animación de la historia. 'Tom y Jerry', 'Dragon Ball', 'Los Simpson', 'Hora de Aventuras' y más clásicos que marcaron un antes y un después

A menudo nos olvidamos de la animación cuando hablamos de las mejores series que nos podemos echar a la cara, y muy injustamente. Siempre es buen momento para reivindicar la animación como un medio más para contar historias, y no un género en sí mismo... Así que ya que tenemos muy recientes las mejores series animadas de 2025, vamos a repasar algunas de las mejores series de animación de la historia.

Desde clásicos que unieron a varias generaciones hasta los petardazos más recientes de Disney, pasando por animes de los que marcaron un antes y un después. Vamos a ir preparando el mando de la tele, que aquí tenemos material para unos cuantos maratones tremendos, que por suerte tenemos unas cuantas disponibles en streaming.

Los autos locos (1968)

Once disparatados coches y sus conductores compiten por el título del "Piloto Más Loco del Mundo" en 34 capítulos de una de las producciones de Hanna Barbera para televisión. Una serie de carreras loquísimas que reúna a trogloditas, mafiosos y al maléfico Pierre Nodoyuna (afrancesado en la versión doblada) y el perro de risa contagiosa, Patán.

A pesar de los intentos y sus trampas, el pobre no consiguió ni una sola victoria, pero nos dejó una serie divertidísima que hizo historia por sí misma.

Crítica en Espinof | No disponible en streaming

La Pantera Rosa (1969)

La comedia de 1963, 'La Pantera Rosa', supuso la primera aparición de la Pantera Rosa animada, creada específicamente para los créditos por Friz Freleng. De ahí surgió algo así como un spin-off de animación, acompañada por el mítico tema de Henry Mancini, a protagonizar cortos para cine y después su propio show.

Muda en sus primeras versiones, bromista y obsesionada por el rosa. Su carisma le ha hecho conquistar a la muchachada desde 1969 con 'El Show de la Pantera Rosa' -en NBC- que ha tenido innumerables secuelas y apariciones en cine y televisión. Un clásico donde los haya.

Crítica en Espinof | No disponible en streaming

Heidi (1974)

Heidi' adaptaba el libro de Johanna Spyry y que comenzó a emitirse en 1974. Para muchos de nosotros, supuso nuestro primer encuentro, cara a cara, con el género del drama, y también fue una producción clave en la que Isao Takahata y Hayao Miyazaki trabajaron juntos antes de fundar Studio Ghibli.

Heidi era una niña huérfana "obligada" a vivir en una cabaña de los Alpes con un refunfuñón abuelo que luego resultaba ser el hombre más entrañable y cariñoso que se podía uno echar a la cara. Cuando la niña era feliz con su Pedro, su Pichí y su Copito de Nieve, un nuevo revés que le llevaba a la ciudad y a conocer a Clara... En fin, una serie de melodramáticas aventuras de las que siempre surgía con buen paso atendiendo a su gran corazón y a su voluntariosa personalidad.

El show de Tom y Jerry (1975)

El gato y el ratón al que nunca atrapa son, probablemente, los seres animados más viejos de nuestra lista. Aunque nacieron en 1940 (cuando MGM produjo los cortos para cine de los personajes creados por Hanna Barbera), no es hasta 1975 cuando tendrían su propia serie de animación.

'Tom y Jerry' es, de lejos, el clásico animado más atemporal. Nos encanta ver sufrir a Tom, aunque acabe planchados o con forma de acordeón, aplastados bajo una roca gigante o dinamitados, en la escena siguiente volverán a estar como siempre. No hay drama, sólo la parte hilarante.

No disponible en streaming

Érase una vez...

...El cuerpo humano. Y el hombre. Y los inventores. La música, la ciencia, el espacio... En esta colección de series el objetivo puramente divulgativo; se trataba de aprovechar ese influjo que la pantalla tenía sobre nosotros y su poder para atraparnos.

Así, la televisión dejaba de ser la caja tonta para convertirse en una herramienta útil que nos explicaba cómo funcionaban los pulmones o la electricidad con el lenguaje de la animación. Y es que cuanto más estimules a un niño para que aprenda, más puede dar de si. En este sentido, Dora la Exploradora es una pésima sustituta del Maestro.

La vuelta al mundo de Willy Fog (1983)

La historia de la animación en nuestro país está marcada por la presencia de BRB Internacional, que nos dejó un buen puñado de títulos que hacían referencia a grandes clásicos de la literatura a los que adaptaba en versión animada. 'La vuelta al mundo de Willy Fog' es una de esas series inolvidables que veíamos cuando la televisión se entendía como un verdadero servicio público y de difusión de la cultura.

La trama de Julio Verne se adaptaba para contarnos la historia de Willy Fog, un caballero inglés que se juega gran parte de su fortuna en una apuesta con la que quiere demostrar que se puede dar la vuelta al globo terráqueo en 80 días. Una aventura con la que aprendíamos historia, geografía y cultura, en una maravilla llena de entretenimiento y buenas maneras.

Dragon Ball (1986)

Fueron varias las generaciones que crecieron viendo a Son Goku enfrentarse a grandes enemigos, morir, resucitar, ganar peleas cada vez más espectaculares y vivir infinidad de aventuras para dar con las siete bolas de dragón que permitían a su poseedor pedir cualquier cosa, aunque luego hubiera quien lo usara de forma hilarante para pedir unas bragas.

Es obvio que Goku no era el favorito de todos, pero seguro que al menos nos caía bien a todos cuando únicamente era un chaval tronchante con una fuerza sobrehumana.

Los Simpson (1989)

Qué fácil y qué difícil es hablar de una de las mejores series de todos los tiempos, no sólo animada, sino de cualquier género. Todos la conocemos y sabemos de sus estupendas virtudes, del despliegue imaginativo y del complejo y altamente ramificado universo que presenta.

Matt Groening es el gran nombre detrás de 'Los Simpson', una producción que comenzó como una sátira cruda y descarnada. Cuando inició su andadura, el 17 de diciembre de 1989, muchos pronosticaron su fracaso más absoluto. El paso del tiempo sólo ha demostrado lo hambrientos que estábamos los espectadores de una ficción con referencias inteligentes, crítica social, parodias culturales y, en fin, una amalgama de personajes a los que consideramos como parte de nuestras vidas.

Disponible en Disney+ y Tivify

Gargoyles, héroes mitológicos (1994)

En los años 90, Disney se atrevió a experimentar muchísimo con su parilla televisiva. Y entre series más cotidianas como 'La banda del patio' se coló 'Gargoyles, héroes mitológicos', una apuesta muy arriesgada que combinaba folclore, cyberpunk noventero, mitología e incluso referencias a las obras de Shakespeare. Una auténtica fantasía con un toque oscuro que en realidad funcionaba de maravilla.

La serie seguía a un clan de gárgolas escocesas, que tras ser traicionados son convertidos en piedra durante un milenio. Ya con el siglo XX llegando a su fin, despiertan de su letargo en el Nueva York moderno, donde tratan de adaptarse a este nuevo mundo mientras intentar proteger a los humanos que ni siquiera saben de su existencia.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

Vaca y pollo (1997)

La premisa era surrealista: dos humanos -de los que sólo vemos sus piernas-, adoptan a un pollo y a una vaca. Y por si el escenario no fuera ya lo suficientemente bizarro (en la acepción comúnmente aceptada del término), unos secundarios no menos estrambóticos completan el reparto.

La serie se estrenó en Cartoon Network en 1997 y se emitieron 52 episodios. Series como ésta, 'Johnny Bravo' o 'Las Supernenas' supusieron una revolución por ese humor más gamberro y una animación más histriónica. Cartoon Network tomó el relevo de la mítica Hanna Barbera y siguió rompiendo esquemas hasta llegar a locuras animadas de hoy como 'Hora de Aventuras' o 'El asombroso mundo de Gumball'.

Disponible en Movistar+ y HBO Max

South Park (1997)

La serie de Cartoon Network es el claro ejemplo de que se puede hacer una sátira con toques de comedia sin necesidad de usar a actores de carne y hueso. 'South Park' es adulta, gamberra, inteligente, maleducada, extraordinaria, bruta y muchos más adjetivos que van de lo blanco a lo negro tan rápido como los insultos por minuto que son capaces de soltar los protagonistas.

Aunque ha estado siempre rodeada de polémica 'South Park' siempre ha ido a lo suyo, criticando todo lo criticable (y lo que no también) y faltando al respeto a famosos, políticos, gente de bien e incluso a ellos mismos. En cada episodio la serie enmascara con insultos y vejaciones auténticos mensajes de crítica y mofa hacia la sociedad actual, algo que eleva aún más esta animación en el Olimpo de las mejores series.

Crítica en Espinof | Disponible en PlutoTV y Fubo

Cowboy Bebop (1998)

Una ficción orientada a un público más adulto que sepa apreciar su combinación de diversión y aventuras especiales con un toque algo más reflexivo que añadía profundidad tanto a sus personajes como a una historia que difícilmente podría haberse cerrado mejor.

Los que la hayan visto seguro que recuerdan a Spike Spiegel, uno de los pocos viajeros espaciales que puede competir en carisma con Han Solo, pero lo cierto es que todos sus personajes funcionaban a la perfección. Eso sí, nadie que la haya visto podrá discutir que su impecable banda sonora es una de sus principales señas de identidad.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

Futurama (1999)

Vendida en su momento como la nueva serie del creador de 'Los Simpson', las expectativas podían haber hecho mucho daño a 'Futurama', pero su espléndida utilización de las tramas de ciencia-ficción sin olvidar un arsenal de gags que sería la envidia de cualquier sitcom la hizo un hueco en el corazón de muchos seriéfilos.

Tristemente, su regreso de entre los muertos fue bastante decepcionante, ya que las películas aún conservaban gran parte de su encanto, pero los guiones de las siguientes temporadas no estuvieron a la altura. Con todo, sigue siendo una de las mejores.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

Bob Esponja (1999)

Uno de los fenómenos audiovisuales con mayor tirón comercial del siglo, vive en la piña, en el fondo del mar y se llama 'Bob Esponja'. Nos cuenta las aventuras de una esponja marina que disfruta de todo tipo de peripecias junto a sus amigos.

Comenzó a emitirse en 1999 y, desde entonces, el fervor del público no ha parado de crecer. Con un humor fresco y dinámico, irreverente sin llegar a ser grosero y un doble nivel del lenguaje que consigue que tanto niños como adultos puedan disfrutar de las tramas. Surrealismo, diversión, música y, por supuesto, la transmisión de valores positivos, son otras de sus características.

Avatar: La leyenda de Aang (2005)

"Agua. Tierra. Fuego. Aire. Hace muchos años, las cuatro naciones vivían en armonía. Pero todo cambió cuando la Nación del Fuego atacó". Así comienza una de las mejores series de la historia de Nickelodeon, una aventura inspirada por el anime y las culturas asiáticas que marcó a toda una generación.

Tras cien años desaparecido, el Avatar, maestro de los cuatro elementos, reaparece y ahora debe derrotar al Señor del Fuego para liberar al resto de naciones de su yugo. A pesar del tono juguetón e infantil de sus primeros capítulos, no se anda con chiquitas para explorar temas tan duros como el imperialismo, los traumas causados por la guerra, la propaganda política y la importancia de elegir tu propio destino.

Crítica en Espinof | Disponible en Sky Showtime, Netflix y Movistar+

Phineas y Ferb (2007)

Acogida por Disney pero totalmente ajena a lo que es el estilo del estudio de animación, 'Phineas y Ferb' es una serie inteligente, divertida y con argumentos muy originales. Cada episodio tiene siempre un formato fijo pero dentro de él los guionistas son capaces de introducir historias llenas de color, diversión y bromas inteligentes y con dobles sentidos que atraen tanto a pequeños como mayores.

La serie se complementa con una buena banda sonora, con con canciones creadas expresamente para la serie, aportándole un toque de color y originalidad que pocas series actuales tienen. Y por si esto fuera poco 'Phineas y Ferb' está llena de meta-referencias, tanto a ellos mismos como a la cultura popular, lo que la hace aún más entretenida si cabe.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

Hora de Aventuras (2010)

'Hora de Aventuras' fue un soplo de aire fresco y una de las series estelares que revolucionaron Cartoon Network la década pasada. Finn y Jake son dos protagonistas atípicos que no se rigen por ninguna regla, tan pronto pueden estar tristes porque han matado a una hormiga como luchar contra gominolas zombies que acaban de resucitar por un experimento fallido.

Lo mejor de 'Hora de Aventuras' es que gusta a niños y a adultos. A los primeros por su mundo colorido, sin ataduras y llenos de imaginación; y a los segundos (aparte de todo lo anterior) por lo extraños que son los personajes y los dobles sentidos que tienen la mayoría de diálogos y situaciones que hay en cada episodio.

El asombroso mundo de Gumball (2011)

Una de las series estrella de la etapa dorada de Cartoon Network, un título realmente especial que brilla tanto por su excelente animación que combina estilos y técnicas tremendamente diversos, su humor bien medido y un reparto de personajes que se convierten rápidamente en tu familia.

'El asombroso mundo de Gumball' es divertidísima e histriónica, llenita de referencias a la cultura pop, y que nunca falla para sacar una carcajada tanto a mayores como a los más peques de la casa. Su regreso reciente es algo que sin duda necesitaba nuestro corazoncito.

Crítica en Espinof | Disponible en Movistar+, HBO Max y Netflix

Gravity Falls (2012)

Una de las mejores series del Disney televisivo de la década pasada, en la que Dipper y Mabel se van a pasar sus vacaciones de verano a con su tío abuelo al pueblo de Gravity Falls.

Gravity Falls' es la perfecta prueba de que se puede hacer una serie de animación para el público infantil que los más mayores de la casa disfruten con idéntica pasión. Su combinación de nostalgia, aventuras aventuras peculiares, humor con un magnífico plantel de personajes y unos guiones meticulosamente pensados para que todo encaje en su lugar la han hecho merecedora de un hueco entre las mejores.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

Shingeki no Kyojin (2013)

Uno de esos animes que hacen historia, y que sin duda ha conseguido picar incluso a aquellos que jamás habían sentido curiosidad por la animación japonesa. Un crudo drama que fascinó al mundo por una adictiva historia llena de secretos y una animación descomunal, y que solo ha seguido fascinándonos más y más según fue avanzando.

La tragedia de Eren Jaeger arranca cuando el muro que siempre ha protegido su pueblo es destruido por dos titanes. Así es como su vida cambia para siempre, y decide alistarse en el Cuerpo de Exploración para luchar contra estas criaturas, aunque aún no sabe que el mundo no es como él siempre ha creído. Una impactante exploración sobre el coste de la libertad y el ciclo infinito de la guerra y el odio al otro que no te deja indiferente.

Bojack Horseman (2014)

Una de las joyas de la corona de las series de animación para adultos. Durísima y que te hace reflexionar, y a pesar de eso también puede ser tremendamente tierna y divertida cuando quiere. Una comedia absurda que sigue a una vieja gloria que se ha quedado anclado en el pasado y que destroza su vida y las de aquellos que tiene a su alrededor.

Aún así, no puedes evitar querer que las cosas le salgan bien de vez en cuando, o por lo menos que aprenda la lección de una vez por todas. Una punzante crítica a la industria que de paso explora con un bisturí afilado los problemas de salud mental de sus protagonistas.

Crítica en Espinof | Disponible en Netflix

Bluey (2018)

'Bluey' es una de las series más bonitas que hemos tenido la suerte de disfrutar en los últimos años. Un pequeño rincón lleno de confort y amor, destinado a los más peques de la casa pero que tiene todos los elementos para dejar a los adultos llorando como una magdalena y sanando algo que ni siquiera sabían que estaba roto.

Las aventuras cotidianas de la perrita Bluey y su familia de pastores australianos, entre exploraciones en el jardín, rutas al cole y cualquier cosa que se les ocurra para pasar el tiempo de la mejor manera posible.

Crítica en Espinof | Disponible en Disney+

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