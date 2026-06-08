Ridley Scott, Huch Jackman y el creador de 'Adolescencia' unen fuerzas para adaptar al cine una de las grandes novelas clásicas de aventuras

Con Clint Eastwood recién retirado, Ridley Scott continúa acumulando producciones en la recámara mientras oposita para convertirse en el cineasta más longevo de la primera división hollywoodiense. El británico, de 88 años, no solo estrena este mismo 2026 su esperada 'La constelación del perro', sino que, a los otros títulos en preproducción o en desarrollo, acaba de sumar uno nuevo que ya cuenta con un guionista y un actor protagonista a la altura de su máximo responsable.

Arr!

Tal y como informa Deadline en exclusiva, el mercado cinematográfico recibirá esta semana un proyecto que, se espera, va a tener a los principales grandes estudios batallando por hacerse con él; algo que tiene todo el sentido del mundo cuando descubrimos que el largometraje en cuestión no será otro que una nueva adaptación del clásico literario 'La isla del tesoro' de Robert Louis Stevenson.

Por supuesto, con el nombre del realizador y la propiedad intelectual, el negocio ya se antoja redondo, pero a esto habría que sumar nada menos que a Hugh Jackman como intérprete principal y a Jack Thorne, creador de 'Adolescencia' y de la magnífica traslación de 'El señor de las moscas' de BBC lanzada este mismo año, como escriba. Sin duda, un auténtico dream team que podría regalarnos una aventura a la antigua usanza para enmarcar.

Según comenta la fuente, 20th Century Studios sonó durante una temporada como principal candidato para albergar el proyecto, pero terminó descartando la idea por un conflicto de intereses con Disney, propietaria de la compañía. El motivo no es otro que el cariz prioritario que ha dado La casa del ratón al desarrollo de la nueva 'Piratas del Caribe', y de haber aceptado 20th Century 'La isla del tesoro', se hubiese creado una suerte de competición interna.

Este no será la primera vez que la novela original, que ha vendido más de 100 millones de copias y ha sido traducida a más de 50 idiomas, se llevará a la gran pantalla de forma directa —con varios largos estrenados desde 1918 a 1999— o más libre, incluyendo la encantadora 'Los teleñecos en la Isla del Tesro' o 'El planeta del tesoro', el clásico animado de Disney dirigido por John Muskeer y Ron Clemens.

Por el momento no hay más noticias sobre 'La isla del tesoro' de Ridley Scott, pero estaremos al corriente de cualquier novedad al respecto.

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