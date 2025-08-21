Orlando Bloom quiere que vuelva toda la tripulación para 'Piratas del Caribe 6': "Es la clave para triunfar"

Con la franquicia de 'Piratas del Caribe' en plena fase de renovación, Orlando Bloom no pierde la esperanza de volver a reunir al elenco original que conquistó al público hace años. El actor británico, recordado por dar vida a Will Turner, sigue viendo futuro en la saga siempre que se recupere la esencia que la convirtió en fenómeno mundial.

Durante su participación en la Fan Expo Chicago, Bloom compartió su entusiasmo ante un posible reinicio de la saga y fue claro en señalar que, para él, el secreto del éxito estaría en recuperar a sus antiguos compañeros de reparto, incluidos Johnny Depp y Keira Knightley.

Un barco que ya zarpó

“El camino para triunfar”, según él, sería con una reunión del elenco principal que todos recordamos.

“Todo está escrito, ¿verdad? Todo está escrito, y creo que definitivamente hay una manera de crear algo. Personalmente, me encantaría verles a todos de vuelta. Creo que la clave para triunfar es que todos regresen. Si pueden, y si todos quieren volver”.

Aunque el único personaje que ha estado presente en todas las películas ha sido Jack Sparrow (Johnny Depp), Elizabeth Swann (Knightley) y Will Turner (Bloom) aparecieron en 'La maldición de la Perla Negra', 'El cofre del hombre muerto', 'En el fin del mundo' y en 'La venganza de Salazar', saltándose solo la de 'En mareas misteriosas'.

"Lo que quiero decir es que, si el guion fuera genial y si, idealmente, todos estuvieran contentos, sería algo así como trabajar por solo un centavo, participar por una libra, ¿sabes?", añadió Bloom, que también reconoce que aún no está claro hacia dónde se dirigirá la franquicia:

“Lo que están pensando es… cómo hacerlo. ¿Incluir a una protagonista femenina que replique a Jack de alguna manera? No lo sé. Aún no se sabe cómo van a hacerlo de nuevo”.

Aunque Bruckheimer aseguró este mes que cree que Depp “lo haría” si el guion está bien escrito, Knightley ha sido tajante en su decisión de no volver a grandes franquicias. “Son años de tu vida, no tienes control sobre dónde ruedas, durante cuánto tiempo ni qué estás rodando”, explicaba la actriz en noviembre.

