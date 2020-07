'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas', Jack Sparrow navega a la deriva en una aventura con sabor español

Esta noche Telecinco emite 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas' a las 23:00 en un movimiento que rompe el ritmo que llevaba hasta ahora Mediaset con este franquicia. Y es que las tres primeras entregas se emitieron la noche de los sábados en Cuatro, pero han debido ir lo suficientemente bien de audiencia como para que compense el cambio de canal.

'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas' es la primera de la saga en la que el Jack Sparrow de Johnny Depp no está acompañado por Will Turner (Orlando Bloom) y Elizabeth Swann (Keira Knightley). No son pocos los que se quejaban por la presencia de estos dos últimos en las anteriores entregas y la que ahora nos ocupa demuestra que "deshacerse" de ellos no era la solución.

Tocando fondo

En esta ocasión, Jack Sparrow tendrá que hacer frente a un amor del pasado interpretado por Penélope Cruz y al legendario pirata Barbanegra (desaprovechado Ian McShane), quien le obliga a formar parte de su tripulación. Por ahí también anda el Capitán Barbossa, y siempre es un placer ver a Geoffrey Rush, pero su personaje también se estiró más de la cuenta y su participación aquí resulta de lo más forzada. A modo de curiosidad destacar la aparición de Óscar Jaenada en la entrega con más sabor español de la saga.

No voy a ocultar que 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas' me parece la entrega menos conseguida de la franquicia, empezando por la escasa química entre Cruz y Depp -algo curioso porque ya habían coincidido antes en la mucho más interesante 'Blow' y porque por separado tampoco desentonan- y continuando por una historia al mismo tiempo dispersa y vacía con la búsqueda de la fuente de la juventud.

Como gran espectáculo visual vuelve a cumplir, pero se echa en falta a Gore Verbinski tras las cámaras. No es que Rob Marshall sea un mal director, demostrándolo en las escenas de acción, pero le falta esa inventiva y esos coqueteos visuales con lo siniestro que daban mayor entidad a sus predecesoras.

Duopack: Piratas Del Caribe - Volúmenes 1-5 [Blu-ray] Hoy en Amazon por 35,50€

De todas formas, lo realmente grave es que es la única película de la saga con la que puedo decir que me aburrí y pensé que igual tampoco sería tanto problema si las historias de Jack Sparrow acababan aquí. Luego la saga remontó con 'Piratas del Caribe: La venganza de Salazar' y me dará pena si llega a hacerse una nueva entrega de la saga sin contar con la presencia de Johnny Depp.

Eso sí, en taquilla le fue genial a 'Piratas del Caribe: En mareas misteriosas', ya que recaudó 1046 millones de dólares frente a un presupuesto de 250. No le valió para superar a 'Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto', la más exitosa de la franquicia con 1066 millones, pero a cambio aún hoy ocupa el puesto 39 entre las películas más taquilleras de todos los tiempos.