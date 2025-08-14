Johnny Depp quiere volver como Jack Sparrow, pero ha puesto una sola condición. "Creo que la haría"

Puede que 'La venganza de Salazar', la quinta entrega de 'Piratas del Caribe', no fuera todo lo bien recibida que sus productores esperaban, pero recaudó más de 1300 millones de dólares en todo el mundo, así que, lógicamente, Disney ha seguido lanzando globos sonda de tanto en cuando sobre el futuro de la franquicia. Que si está al caer, que si Johnny Depp ha dicho que vuelve (porque sin él, básicamente. no hay franquicia), que si tienen una historia buenísima, etcétera. El cuento de nunca acabar.

No iban a ser piratas de las Bahamas

Ahora, Jerry Bruckheimer, eterno y mítico productor de Hollywood, ha hablado con Entertainment Weekly sobre el posible retorno de Depp, y ha hecho que los fans se ilusionen una vez más. Según parece, se ha reunido con el actor para hablar de esta secuela, y las impresiones han sido positivas.

Si le gusta la manera en que el papel está escrito, creo que la haría. Todo depende de lo que esté en la página, como todos sabemos... Estamos trabajando aún en un guion. Queremos hacerla. Tenemos que encontrar el guion perfecto. No hemos llegado ahí todavía, pero estamos cerca.

Cabe recordar que Depp no hace una gran película de Hollywood desde 2018, cuando estrenó 'Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore', aunque, después de la montaña rusa que han sido para él los últimos años, volverá al cine americano con 'Day Drinker', lo nuevo de Marc Webb ('500 días juntos', 'Blancanieves') que le juntará con Penélope Cruz. ¿Será este retorno suficiente para darle ganas de saltar a primera clase de nuevo?

Se lleva cinco años hablando de una continuación de la saga, sin éxito. De hecho, en 2020 se llegó a afirmar que en Disney preparaban un reboot femenino con Margot Robbie como protagonista además de esta sexta entrega que lleva, desde entonces, dando tumbos entre declaraciones, entrevistas y promesas vacías. Lo mejor, a estas alturas, es encogerse de hombros y pensar que si tiene que llegar, llegará. ¿Para qué darle más vueltas?

