Una mujer fue doble de acción de Matt Damon en 'La Odisea' y él se deshace en elogios: "Tiene los mejores brazos que he visto en mi vida"

La transformación física de Matt Damon para interpretar al protagonista de 'La Odisea' ha sido uno de los aspectos más comentados de la película. El actor perdió peso, siguió una estricta rutina de entrenamiento y apareció con un físico muy distinto al habitual para dar vida al héroe. Sin embargo, el propio Damon ha revelado que algunos de los brazos más espectaculares que aparecen en pantalla no son exactamente los suyos.

El secreto está detrás de los brazos

Durante una entrevista, el ganador del Oscar contó una divertida anécdota sobre el rodaje de las escenas con los lestrigones, para las que la producción recurrió a una especialista de riesgo cuyos bíceps le dejaron completamente impresionado. Y lejos de apropiarse del mérito, el actor quiso reconocer públicamente el trabajo de su doble, explicando cómo Christopher Nolan construyó algunos de los efectos visuales más ambiciosos de la película.

El actor contó cómo se rodaron las secuencias con los lestrigones, los gigantes que aparecen en 'La Odisea'. Para crear el efecto de escala, Christopher Nolan recurrió a especialistas de distintas alturas y a la técnica de la perspectiva forzada.

"Cuando hicimos las escenas de perspectiva forzada de los lestrigones... había especialistas que medían todos dos metros. Y luego consiguieron especialistas que medían menos de un metro y medio"

Fue entonces cuando Damon reveló el detalle más curioso del rodaje.

"Mi doble era una mujer [Devyn Dalton], una especialista en escenas de riesgo, que tenía los brazos más impresionantes que he visto en mi vida. La primera vez que la conocí, cuando entró en la carpa de catering, me acerqué a ella, la abracé y le agradecí todo el trabajo que había hecho"

La propia Dalton también agradeció al actor el trabajo, reconociendo que "ha sido un honor trabajar con Matt Damon".

El actor también explicó que el cambio para interpretar a Odiseo fue mucho más allá de los efectos especiales y no dudó en definir 'La Odisea' como el rodaje más exigente en el que ha estado. "Realmente era más como una expedición que una película", recordó. "Y si tenías frío y estabas mojado, solo hacía falta que te girases y mirases, y Chris tenía el mismo frío y estaba igual de mojado, pasando por lo mismo".

En Espinof | La ley de Zeus está presente en toda 'La Odisea'. Y este detalle durante la última batalla cambia el final de la película de Nolan

En Espinof | Christopher Nolan convirtió una de las pinturas más inquietantes de la historia del arte en el monstruo más aterrador de 'La Odisea': "Es una imagen horrible"