'X-Men '97' rinde homenaje a una de las mejores etapas de los cómics y recupera una de sus ideas más infrautilizadas

Sexto episodio de la temporada 2 de 'X-Men '97' y tenemos mucha tela que cortar. Y no me refiero a la gran lucha central de 'Peligro.exe' (Danger.exe) o ese epílogo con algo que llevábamos esperando prácticamente desde el final de la temporada anterior. Si no con el próximo paso de Charles Xavier y compañía para asegurar el futuro de la "mutandad".

Por cierto, a partir de aquí spoilers del episodio 2x06 de 'X-Men '97'.

Después de todo un episodio en el que el legado de Magneto ha estado presente por un lado a través de Charles Xavier y por otro a través de Polaris (como es habitual en los cómics hay un poco de culebrón respecto a si Magneto era o no el padre biológico) y una lucha contra Peligro, el profesor anuncia su nuevo plan, una reinvención "del sueño" la Corporación-X (X-Corp).

Mutantes corporativos

De esta manera, aterriza en la serie de Disney+ la que probablemente fue la idea más infrautilizada y hasta desaprovechada de una de las mejores etapas de la Patrulla-X: los 'Nuevos X-Men' de Grant Morrison. Una etapa de la que está bebiendo bastante la serie: la destrucción de Genosha al final de la temporada anterior, la nueva generación de alumnos de la escuela Xavier y los nuevos uniformes (diseñados en su momento por Frank Quitely) vienen de ahí.

La X-corp, en concreto, debutó en el 'New X-Men Annual 2001', un cómic dibujado por Leinil Francis Yu y publicado originalmente en formato apaisado para llamar, bromeo, a los nostálgicos de 'El guerrero del antifaz' y 'Hazañas bélicas' y servir de pesadilla a los maquetadores de los tomos recopilatorios, irremediablemente verticales.

Decisiones artísticas y editoriales aparte, el cómic servía tanto de debut de Xorn (cuya presencia en la serie se está rumoreando) como de presentación, sin demasiado contexto eso sí, de esta Corporación-X: «...ahora el profesor Charles Xavier se descubre al público como el Gandhi mutante y abre sucursales de su Corporación-X...», diría Dominó informando a los X-Men de la muerte de la jefa de la sucursal para el sudeste asiático.

No sería hasta unos meses después (por alguna razón Morrison se hizo un lío con su propia cronología de eventos) que no sabríamos exactamente a qué se dedica esta Corporación-X. En el inicio del New X-Men #128 (2002), dibujado por Igor Kordey (porque por qué no), Xavier anunciaría que es un lugar seguro para mutantes alrededor de todo el mundo. Un santuario para aquellos mutantes perseguidos y en necesidad de rescate («Basta con que penséis "emergencia-x" y quedaréis registrado en Cerebra y hombres-X entrenados acudirán»).

Por cierto, en este número la "Corporación-X" comenta que están limpiando el nombre de los mutantes tras el desastre de (ojo a lo original) los Cuerpos X (X-Corps), un grupo creado por Banshee y que debutó en la serie hermana de 'Nuevos X-Men', 'Patrulla-X' (Uncanny X-Men) con la idea de ser una fuerza policial mutante. Como ya os he adelantado, salió mal.

Tampoco X-Corp tuvo una larga vida. Tras el Día M las sedes de la institución fueron asaltadas, destruidas y/o cerradas. No sería hasta muchos años después cuando en el contexto de la era Krakoa resurgiría esta institución. Esta vez como algo mucho más empresarial, llevando el lado de negocios de los mutantes con Warren Worthington III y Monet St. Croix.

Volviendo a lo que nos ocupa, la Corporación-X es el típico ejemplo de idea con potencial que va cayendo en el olvido a medida que se van desarrollando nuevas historias. Curiosamente algo similar a la idea de Batman Incorporated que Morrison introdujo en su más que recomendable etapa con el personaje de DC. Esperemos que tengan aquí mayor relevancia.

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