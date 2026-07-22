Apenas un mes después de fracasar en cines, se estrena en Prime Video la última película en acción real de una icónica franquicia de fantasía

Descartada en mayor parte la carta de la sinceridad inocente por parte del blockbuster de fantasía de Hollywood, muchas superproducciones parecen obligadas a tener que hacer humor hasta de sí mismas para no perder complicidad con un público aparentemente cínico. Algo que puede salir con gracia cuando eres James Gunn y controlas bien el material que tienes entre manos, pero luego puede salir ‘He-Man y los Masters del universo’ (’Master of the Universe’).

Tener un poder ínfimo

El último reboot en acción real de la franquicia juguetera de fantasía viene protagonizada por Nicholas Galitzine como el mencionado He-Man y un extrañamente inspirado Jared Leto como Skeletor. Dirigida por un Travis Knight que vuelve a salirse del terreno de la animación en stop-motion, la película hace su estreno en streaming a través de Amazon Prime Video apenas poco más de un mes de un paso por cines que se tradujo en fracaso.

Exiliado a la fuerza de su propio planeta cuando apenas era un niño, Adam lleva desde los 8 años sobreviviendo en la Tierra y todavía esperanzado por volver a casa. Cuando empezaba a creer que todos sus recuerdos eran producto de una imaginación desbordada, el reencuentro con su espada mágica le ayudará a regresar a Eternia y rescatarla del tirano mandato del malvado Skeletor.

Una película que parece haber pasado por un montón de cambios de dirección posibles para intentar tener la abundante fantasía del mundo de Eternia y conectarlo con el mundo que vivimos. Se aprecia un interés en tomar detalles del éxito de ‘Barbie’, pero también el humor autoconsciente que inyectó Gunn al blockbuster marvelita del que también deriva esta película.

Muchas películas que intentan ser copias de Gunn acaban exhibiendo los mismos problemas: no tienen el mismo sentido ágil para la broma si saben medir cuánto dejar de tomarse en serio sin perder todo sentido o razón de ser. Más aún, falta cierto cariño genuino por el material para que no parezca que aquí se está perdiendo el tiempo por todos los frentes.

Es una pena que cierta pericia de Knight en la acción, sobre todo en una escena de persecución con naves espaciales muy entretenida y visualmente estupenda, o un inesperadamente inspirado chiste sobre pronombres acaben desperdiciados de esta manera. ‘He-Man y los Masters del universo’ no es un blockbuster desastroso, pero sí uno que carece de entusiasmo o energía que necesita una película de fantasía.

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