Todas las escenas post-créditos de 'He-man y los Masters del Universo' explicadas: cameos, nuevos personajes y la trama de su posible secuela

Hoy es el día. Tanto si eres de los viviste los 80 al grito de "¡Por el poder de Grayskull!" como si 'Masters del Universo' era un trámite que emitían entre otras series que realmente disfrutabas, el estreno de esta nueva adaptación es un chute de nostalgia al que gran parte de la Gen X va a acudir. Si Amazon tiene suerte, lo harán acompañados de sus hijos y pagando más entradas.

Sin embargo, muchos se marcharán en cuanto empiecen los créditos de 'He-Man y los Masters del Universo', quedándose sin un clásico del cine mainstream de un tiempo a esta parte: ¡Las escenas postcréditos! Y hay nada menos que tres, así que lo de levantarse a toda prisa está más que prohibido.

Ojo: Obviamente hay spoilers gordos de 'He-man y los Masters del Universo'. Uno creería que es obvio, pero a estas alturas ya he visto de todo.

¡La moraleja de hoy!

La primera escena postcréditos, que tiene lugar justo después del plano final con He-man montado en Battle Cat, tiene como protagonista al bueno de Orko, que da la moraleja de la historia, tal y como pasaba en la serie de televisión. Es un personaje muy de su época, y es una gozada verle utilizado para lo mismo que en los 80: un alivio cómico de lo más agradecido. Pero pronto se va a ir de vuestra mente cuando llegue...

La princesa del poder

No hay He-man sin She-ra, sobre todo tras el éxito de la serie de Netflix 'She-Ra y las princesas del poder', que relanzó al personaje. En este caso se menciona su existencia poco antes de los créditos, como "el otro héroe de Eternia" y, justo en medio de los mismos, aparece armada y preparada para la batalla. Y sí, el director de la película tiene muy claro que sería la co-protagonista de 'Masters del Universo 2'... si es que llega a hacerse.

Tal y como ha confirmado a Polygon, "Definitivamente sé a quién daría el papel de She-Ra si tenemos la suerte de ponerla en una película, pero no voy a decir nada. Dado que es la hermana gemela de Adam, Nick ha dicho que podría hacerlo él llevando una peluca rubia, y lo he pensado... pero creo que podría haber una elección mejor". En todo caso, honestamente y viendo la taquilla, tiene pinta de que la cosa se quedará en un mero "Y si". Ay.

Mira como baila el esqueleto

Cuando todos los créditos pasan, tenemos la ya habitual escena, a la que nos han acostumbrado tanto en los blockbusters modernos, donde descubrimos que (¡oh!) el villano muerto no estaba tan muerto. En este caso, Evil-Lyn recoge su calavera del suelo, remarcando que este no es el final. Claramente, tanto Paramount como su director, Travis Knight, creen firmemente en la posibilidad de hacer una franquicia de He-Man.

El público decidirá, pero su presupuesto de 200 millones de dólares (tendrían que ganar unos 500 millones para dar beneficios) hace que, de momento, esta secuela vaya a quedar en dique seco. El poder de Grayskull no ha sido suficiente ni con dos cliffhangers a la vez.

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