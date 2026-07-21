¡La fusión entre Paramount y Warner para en seco! Ahora nadie sabe lo que va a pasar en un juicio inesperado para que "nunca vea la luz del día"

Todos creíamos que el culebrón de Warner teniendo que elegir entre Netflix y Paramount ya había terminado, pero por lo visto se ha renovado por una segunda temporada de manera absolutamente inesperada. Casi seis meses después de anunciarse la fusión con Paramount y de que empezara a pasar todos los controles de manera sencilla (al fin y al cabo, David Ellison es amigo personal de Donald Trump), una jueza ha parado en seco su avance. Y ahora nadie sabe qué va a pasar.

Fusión Fusilada

En Variety desvelan que Araceli Martínez-Olguin, la jueza, ha exigido 14 días de parón para escuchar qué tienen que decir tanto los abogados de Paramount y Warner como los estados que se oponen a la fusión, afirmando que infringe la ley federal anti-monopolio y resultará en mayores precios para menos películas y series.

El parón llega sobre la campana, y la jueza afirma que la propia Paramount ha reconocido que no le dañará esperar hasta final de septiembre para cerrar el acuerdo del todo. "Las alegaciones de los Estados demandantes demuestran, como mínimo, que siguen existiendo serias dudas sobre el fondo del asunto, lo que aboga a favor de la adopción de medidas cautelares", ha afirmado en un pequeño terremoto en Hollywood donde todos daban ya por hecho la fusión.

Ahora es el turno de la coalición de los 12 estados que se oponen a la unión, liderados por California, que buscarán que la jueza la bloquee no solo durante 14 días (con opción a 14 más), sino hasta que llegue a una decisión sobre el fondo de la demanda. De momento, el abogado general d California considera que esta es una "primera victoria crítica en nuestro caso para asegurarnos de que esta megafusión nunca vea la luz del día".

La historia nos muestra lo que ocurre cuando unas pocas personas tienen un gran poder sobre los mercados que son fundamentales para la vida de los estadounidenses: menos oportunidades para más gente y peores productos y servicios para todos. Con nuestra demanda, luchamos por un mercado libre y justo y por una industria cinematográfica y televisiva próspera que sirva tanto a los creativos como al público. Tenemos el depósito lleno, la ley de nuestro lado y estamos deseando seguir defendiendo nuestra causa.

Aunque no lo parezca, todo depende ahora de las medidas cautelares en un caso como este: si no se conceden, normalmente se permite que la operación se cierre. Si se conceden, la operación suele fracasar antes de empezar el juicio, así que, efectivamente, este es el momento crítico. Paramount, desde luego, necesita una solución cuanto antes, porque si la operación no se ha cerrado el 30 de septiembre, según el documento que firmó, empezará a deber millones día a día a los inversores de Warner a cambio de nada.

Nadie lo esperaba, pero esta secuela tardía se ha puesto la mar de interesante: ¿Arruinará esto las esperanzas de Paramount y Warner o, por el contrario, solo es un bache en el camino? Pronto sabremos si llega el agua al río y se convierte en un desastre de fusión para los libros de historia o, por el contrario, es el último intento desesperado para evitarlo.

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