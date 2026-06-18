'Backrooms' se popularizó en Reddit y ha sido el taquillazo de la temporada. Así que Hollywood ya está buscando sus próximos éxitos ahí

Primero fueron los cómics de superhéroes. Después llegaron los videojuegos. Y todo apunta a que la próxima gran fuente de inspiración para Hollywood para este siglo XXI será la imaginación inagotable de los millones de usuarios que cada día navegan por internet. Historias nacidas en foros, redes sociales y, sobre todo, Reddit, están demostrando que pueden generar fandoms tan apasionados como los de cualquier franquicia tradicional y 'Backrooms', estrenada hace unos días, es la mejor prueba.

Aunque este fenómeno creepypastas de 'Backrooms' nació a partir de una imagen publicada en 4Chan, fue en un pequeño rincón de Reddit donde terminó convirtiéndose en una mitología colectiva repleta de teorías, historias y grandes ideas; suficientes como para que un muchacho de 16 años las tomara, grabara unos cortos, atrajera a decenas de miles de espectadores y consiguiera que le financiaran una película que lleva más de 260 millones de dólares. En Hollywood, esta clase de cosas no pasan desapercibidas y, como siempre, ya andan a la caza de lo que podría ser el próximo pelotazo comercial.

En Hollywood ya han identificado un "montón" de subredits

Así lo asegura The Hollywood Reporter, uno de los medios de referencia de la industria, que explica cómo agentes y ejecutivos ya tienen en su punto de mira Reddit, junto a YouTube y TikTok. De hecho, un veterano del sector ha revelado que los asistentes de su empresa ya han identificado "un montón" de subreddits e historias cortas con potencial para convertirse en futuras películas o series. Y es más, la tendencia ya ha empezado a materializarse: Sydney Sweeney protagonizará 'I Pretended to Be a Missing Girl' ('Fingí ser una chica desaparecida'), una película basada en un relato viral surgido en Reddit.

"Pienso en Reddit como el grupo de enfoque (focus group) más poderoso que jamás haya existido"

No deja de ser curioso que durante algunos años, Reddit fuera más un quebradero de cabeza para algunos estudios, que sufrían viendo cómo se filtraban contenidos relacionados con sus películas en la plataforma, cuando no un simple rincón de internet donde promocionar tus lanzamientos, hacer alguna charla, y poco más. Pero Reddit es más que eso. Es el lugar donde los fans se sientan a debatir con un mínimo de orden, y esto permite a la industria saber de primera mano lo que piensan de sus películas. "Pienso en Reddit como el grupo de enfoque (focus group) más poderoso que jamás haya existido. Sirve tanto para descubrir ideas en las que quizás no habías pensado como para ponerlas a prueba e interactuar con las comunidades para entender cómo se están recibiendo las cosas y qué está pasando", explica Jim Squires, de Reddit.

En resumen, en una época en la que la inteligencia artificial irrumpe en todos los ámbitos de nuestra vida, Reddit ha demostrado que la creatividad humana sigue siendo una fuente inagotable de buenas ideas si se sabe dónde buscar. Reddit, TikTok, X o cualquier blog perdido en algún rincón de internet pueden convertirse en el origen del próximo gran fenómeno cultural. Y para Hollywood eso tiene un valor enorme: no solo encuentra historias con potencial, sino también comunidades ya formadas capaces de generar conversación, entusiasmo y visibilidad mucho antes de que empezar a venderla a los espectadores. En otras palabras, la industria ya no solo busca nuevas ideas; también busca públicos que hayan demostrado que esas ideas merecen existir.

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