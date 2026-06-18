Meses después de pasar desapercibida en cines, se estrena en streaming la última pesadilla del director de ‘Longlegs’

Es inevitable no querer aprovechar que tienes un posible filón y ponerte a producir como si no hubiera otra. Algunos cineastas piensan que igual no se ven en otra de que le den tantas luces verdes una vez se tiene un éxito, y por ello Osgood Perkins se ha puesto a sacar como churros películas como ‘Keeper’.

No hay ningún guardián contra el mal

Su última película estrenada no tuvo el mismo tirón que su fenomenal éxito ‘Longlegs’, a pesar de una sugerente premisa y una actriz fabulosa como es Tatiana Maslany. Con un paso por cines increíblemente discreto, su más reciente pesadilla busca una segunda oportunidad estrenándose en streaming a través de Movistar Plus.

Yendo a celebrar su aniversario, Liz se encuentra de repente aislada en el monte en una cabaña con su pareja para lo que parecía un fin de semana romántico. En su lugar, está sin margen de maniobra y recibiendo visitas inesperadas, además de empezar a experimentar fenómenos extraños que tienen conexión con hechos horribles del pasado.

De todas las películas recientes de Perkins, ‘Keeper’ es la que presenta más abiertamente las implicaciones de su misterio y su metáfora sobrenatural. Tanto, que el subtexto pasa a convertirse en supratexto, y la intriga pasa a desaparecer, poniéndose a sí misma en una situación precaria para generar intriga o hacerle un favor a su retrato de la misoginia estructural.

Hay bastantes ideas apresuradas, a pesar de que la realización visual vuelve a estar depurada y con estilo bastante vistoso como viene siendo habitual en Perkins. Pero resulta chocante que incluso un desmadre abiertamente satírico como ‘The Monkey’ tenga más cuidada su parte narrativa que esta ‘Keeper’.

Es un buen desaprovechamiento de una intérprete tan notable como Maslany, que cuenta además con aptitudes apropiadas para ser una screaming queen y también para sostener las aristas inquietantes del cine de Perkins. Aquí, sin embargo, falla demasiado para poder darle cierto beneficio de la duda, y es posible que haya que darle la razón a los que ruegan que baje el pistón.

En Espinof | Las mejores películas de 2026

En Espinof | Las mejores películas de terror de la historia