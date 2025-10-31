Hoy en streaming, un planazo de Halloween con una de las películas de terror más desatadas que lleva a Stephen King al terreno de ‘Destino final’

Procesar la pérdida y la inevitabilidad de la muerte es un camino doloroso, además de profundamente individual aunque compartirlo pueda proporcionar confort. Al final, cada uno lleva el duelo de maneras diferentes, algunas más sanas que otras que hacen que se quede enquistada la ausencia, pero incluso las más inesperadas pueden ser sanadoras.

Los chistes en los funerales son algo frecuentemente mal visto, pero pueden ser una vía para lidiar con un estado emocional convulso y complicado. El humor canaliza de maravilla aquello que es horrible de lidiar, proporcionando a veces una catarsis muy celebrable como la que acaba desplegando ‘The Monkey’.

El mono ha vuelto

Osgood Perkins adapta a Stephen King tras su gran confirmación como cineasta de terror moderno, ofreciendo un inesperado despiporre de horror cómico donde planta cara a cara a la muerte. Con Theo James y Tatiana Maslany de protagonistas, la película llega a streaming a través de Movistar+ justo a tiempo para Halloween.

Hal y Bill son dos hermanos gemelos que no han parado de estar rodeados por la muerte, especialmente desde que su padre les diese un mono de juguete que, cada vez que toca su tambor, le sigue el fallecimiento violento de una persona. Tras enterrarlo en su niñez, el terrible objeto maldito vuelve a sus vidas adultas para atormentarles.

Perkins se mete de lleno en una serie de muertes sin sentido para intentar lidiar con la realidad de que no puedes evitar que la gente de tu alrededor se muera. Un tema que le toca muy de cerca tras perder a sus dos padres de manera traumática, algo que exorciza haciendo un despliegue de casquería humorística en la representación de las muertes aquí.

‘The Monkey’: sedientos de sangre

‘The Monkey’ se vuelve así el retorno de la saga ‘Destino final’ que ha terminado ensombrecido por el retorno oficial de la propia franquicia. Aun así, Perkins pone su particular toque con su puesta en escena medidísima y un timing frenético pero preciso, tomando mucho de una película distinta como ‘Arizona Baby’ para el sentido del humor.

Esto vuelve a la película algo muy potente y hasta extremo, pero no en un sentido que pueda revolver las tripas. O sí, porque al final hay mucho movimiento de vísceras y sangre, pero Perkins lo vuelve todo lugar cómodo, dando una interpretación de King bastante personal y efectiva, si bien no esquiva algunos de los problemas esperables de un concepto tan básico (además de que “gemelos” es una fórmula bastante agotadora).

