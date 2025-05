Las mejores muertes de la saga ‘Destino Final’, ordenadas de peor a mejor

La muerte es algo inevitable, dada nuestra propia condición mortal, lo que hace en parte más valioso el tiempo que pasemos en la tierra. Nadie entendió esto de manera más macabra que la franquicia de ‘Destino final’, cuya celebración de la muerte en todas sus facetas más cafres y más sangrientamente divertidas la ha convertido en una saga de terror de referencia en este siglo.

Se puede debatir si las películas son excelentes, o si su abuso del melodrama juvenil y de los actores de nivel más básico son demasiado peaje a pagar para disfrutarlas. Pero es complicado negar que han sabido dar escenas de muerte de lo más impactantes y ocasionalmente extraordinarias, haciendo gala de increíble planificación, estiramiento de los límites de los efectos digitales y gore disfrutable. Con el estreno de ‘Destino final: Lazos de sangre’ rescatamos las 11 escenas más icónicas, y las ordenamos de peor a mejor. Por supuesto, spoilers a continuación.

11. Accidente de avión (’Destino final’, 2000)

‘Destino final’ (saga, pero también la película original) sabe de la importancia de empezar potente, y por ello sus despliegues de muertes se desataban más en las escenas iniciales que servían de premonición al protagonista principal. Es complicado no destacar aquella que lo empezó todo, intensificando ese miedo tan real como es el de volar en avión a través de una gran llamarada. Tuvo suerte de estrenarse antes del 11-S, porque desde luego que no se habría salido con la suya aquí después.

10. Gimnasia rítmica (’Destino final 5’, 2011)

Los protagonistas de ‘Destino final’ tienden a ser jóvenes, porque es más trágico cuando muere repentinamente alguien en la flor de la vida y con aspiraciones. Hemos visto a prometedores atletas morir en campos o en el gimnasio, aunque ‘Destino final 5’ subió el nivel con un ejercicio de gimnasia rítmica al que Simone Biles debería dar 10 puntos sobre 10 (gana puntos además por su manera de jugar con un tornillo suelto).

9. No te quito el ojo de encima (’Destino final 4’, 2009)

‘Destino final 4’ es fácilmente el punto bajo de la franquicia, aunque no se puede acusar a David R. Ellis de no intentarlo fuerte en las partes que más importan. En una salón de belleza hay muchas cosas con potencial para matar, pero aquí deciden hacer gala de su capacidad para distraer al espectador para golpearle por donde menos espera.

8. Desmontando un puente (’Destino final 5’, 2011)

‘Destino final 5’ quería ser el puñetazo final de la saga, y había que echar el resto en todo lo posible. Lo hicieron sin duda en su escena premonitoria inicial, donde llevan al grupo más numeroso de personajes hacia el escenario más grande posible y comienzan a desplegar diferentes y creativas maneras de emplear la metalurgia que compone un puente.

7. Un baño resbaladizo (’Destino final’, 2000)

No seáis incautos. Nunca os olvidéis de poner una alfombrilla antideslizante para el baño, os ahorraréis disgustos. Una vez realizado el impacto inicial con la premonición, ‘Destino final’ sacó un buen arsenal para asentar lo que va a ser su seña definitoria como franquicia, presentando cuatro o cinco cosas con potencial mortal en acción mientras un personaje sigue con lo suyo. Cuál o cuáles de ellas serán las que lo maten, y cómo, es la magia de esta saga.

6. Montaña rusa (’Destino final 3’, 2006)

Hay muchas cosas que reconocerle a ‘Destino final’, pero hay una en especial que se ve a pleno rendimiento en la escena premonitoria de la tercera cinta. Pocas películas se lo pasan en grande haciendo planos detalle de maquinarias, de tornillos medio sueltos, de engranajes a punto de reventar. Y tienes un montón de todo eso en una montaña rusa de feria.

5. Comida en familia (’Destino final: Lazos de sangre’, 2025)

Igual es pronto para colocar una escena de la película más nueva de la saga en la lista, pero no se puede decir que no haya muertes alucinantes en ella. Igual hasta podría haber escogido una que pasa en un hospital que no voy a detallar por spoilers muy tempranos, pero hay algo especial en cómo esta escena asienta la idea de la familia y el trauma compartido que persigue esta película, para luego hacer un buen despliegue de sangre.

4. Un coche con seguro a todo riesgo (’Destino final 2’, 2003)

‘Destino final’ como franquicia es muy habilidosa distrayendo al espectador, haciendo creer que el peligro ha pasado por un momento sólo para traerlo de vuelta con más fuerza. Esta es realmente especial, porque no se conforma solo con hacer el impacto repentino con un airbag sino que suma otra muerte más inmediatamente después para retozar cual gorrino.

3. Cabina de bronceado (’Destino final 3’, 2006)

Es complicado escoger muertes individuales de ‘Destino final 3’, ya que James Wong decidió superar aquí su propio juego con respecto a la original. Pero a quién vamos a engañar, las muertes en la cabina de bronceado son un gran despliegue de tensión progresiva, planificación detallada y sentido del humor muy cabronías.

2. Casa en llamas (’Destino final’, 2000)

Cualquiera que tenga el más mínimo síntoma de trastorno obsesivo sabrá que pasar por una cocina es un océano de tensión y miedo por todas las cosas de las que quieres asegurarte que están en su correcto lugar o funcionamiento, de lo contrario pueden acabar contigo. La primera ‘Destino final’ es una pesadilla para todos ellos por cómo explota todo eso al máximo, tanto de manera figurada como real.

1. Los troncos locos (’Destino final 2’, 2003)

Se ha convertido en la escena más icónica y definitoria de la franquicia, y con todo merecimiento. ‘Destino final 2’ decide presentarse con una premonición mucho más desatada que la primera, creando una carnicería en la autopista a través de unos troncos poco asegurados que golpean de maneras diferentes y siempre extremadamente brutales. A ello va sumando un fantástico caos automovilístico presentado con impresionante detalle, combinando a la perfección la planificación de las escenas con un montaje fabuloso.

