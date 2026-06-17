Hoy en Netflix una película española extraña y fascinante. Está producida por Martin Scorsese y transforma el duelo en una aventura absurda

El regreso de Rodrigo Cortés al cine con 'Escape' ha sido uno de los movimientos más estimulantes del cine español reciente. Tras años repartiendo su talento entre libros, artículos y podcasts, el director de 'Concursante' y 'Enterrado' volvió a conectar con las obsesiones que marcaron sus mejores trabajos: personajes atrapados en sistemas absurdos, realidades que desafían la lógica y una mirada profundamente kafkiana sobre el mundo contemporáneo.

Producida por nada menos que Martin Scorsese y protagonizada por Mario Casas, la película sigue a N., un hombre devastado por una tragedia personal que toma una decisión tan incomprensible como fascinante: ingresar en prisión a toda costa. Lo que podría parecer el punto de partida de una comedia negra acaba transformándose en una fábula sobre el duelo, la enfermedad mental, la burocracia y los límites de una sociedad que presume de proteger a los individuos mientras los encierra en laberintos invisibles.

Una odisea kafkiana

Rodrigo Cortés regresa aquí al territorio creativo que mejor domina: las fábulas absurdas que convierten una idea imposible en una reflexión sobre la condición humana. El punto de partida de 'Escape' es sencillo: N., un hombre devastado por la muerte de su mujer embarazada, decide que quiere ingresar en prisión. No para escapar de la justicia, sino para encontrar refugio en ella. Su objetivo es dejar de elegir, dejar de decidir y entregarse por completo a un sistema que, paradójicamente, se niega a encerrarlo.

A partir de esa premisa, la película construye una sucesión de situaciones cada vez más extrañas en las que el protagonista choca contra los límites de la burocracia, la ley y las convenciones sociales. Lo que podría parecer una comedia absurda se transforma poco a poco en una experiencia profundamente angustiosa, donde el humor nace de la lógica retorcida de un mundo incapaz de responder a una petición que desafía todas sus reglas.

Aquí, la influencia de Franz Kafka planea sobre toda la película. El protagonista queda atrapado en una maquinaria administrativa incomprensible que parece diseñada para funcionar en una sola dirección. Cortés utiliza esa estructura para cuestionar hasta qué punto las instituciones están realmente al servicio de las personas y cómo, en ocasiones, las normas terminan convirtiéndose en una prisión mucho más opresiva que cualquier celda.

Mario Casas sostiene el relato con una de las interpretaciones más intensas de su carrera. Su personaje está roto por el duelo y es infantil, obstinado y muy contradictorio, capaz de despertar rechazo y compasión al mismo tiempo. A su alrededor gravita un reparto repleto de nombres como Anna Castillo, José Sacristán, Blanca Portillo, Albert Pla o Guillermo Toledo, que aportan matices a este universo tan desconcertante como fascinante.

Lo más especial que tiene 'Escape' es que su aparente extravagancia nunca es gratuita. La repetición de situaciones, el humor absurdo, los personajes excéntricos e incluso algunos elementos cercanos al surrealismo están al servicio de una historia sobre la salud mental, la culpa y la necesidad de encontrar sentido en el mundo. El resultado es una película hipnótica que confirma a Cortés como uno de los autores más singulares del cine español contemporáneo.

La tenéis en Netflix, HBO Max y Movistar Plus.

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