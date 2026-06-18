Taylor Sheridan admite que le ha sorprendido lo mucho que se parece su realidad a la de John Dutton: "Eres como un rey y no se aplica la moral"

Taylor Sheridan es mucho más que un prolífico guionista de series de televisión. El creador de 'Yellowstone' se ha convertido en un auténtico titán creativo dentro de la industria, responsable de un universo de series y películas que no deja de crecer y que, al mismo tiempo, ha terminado por reflejar su propia vida de una forma casi inesperada.

Entre éxitos televisivos, la compra de enormes extensiones de terreno en Texas y la construcción de un auténtico imperio que abarca producción, negocios y poder económico, Sheridan parece haberse acercado peligrosamente al tipo de figura que él mismo escribió en pantalla con John Dutton. Y lo más curioso es que, según ha reconocido el propio creador, parte de ese paralelismo no solo era intencional, sino que terminó sorprendiéndole por lo preciso que acabó siendo.

El nuevo John Dutton

El creador ahora supervisa un vasto universo de producciones que incluyen desde el drama petrolero 'Landman' hasta la serie 'Tulsa King'. Pero todo comenzó con 'Yellowstone', el fenómeno que revitalizó el western contemporáneo y convirtió a Kevin Costner en el rostro de un nuevo arquetipo televisivo. La serie demostró la capacidad de Sheridan para mezclar prestigio, melodrama y una construcción de personajes intensos que cautivaron a millones de espectadores entre 2018 y 2024. Y siguen haciéndolo.

Además, el impacto que tuvo el personaje de John Dutton fue tan grande como contradictorio. El patriarca interpretado por Costner era, al mismo tiempo, un protector de su tierra y una figura moralmente cuestionable. Y acabó convirtiéndose en un icono cultural.

A día de hoy, Sheridan vive rodeado de una realidad que se parece cada vez más a la ficción que creó. Propietario de los ranchos Four Sixes y Bosque, ha convertido su influencia en una presencia tangible dentro del negocio ganadero y mediático de Texas. Y él mismo reconoce esa extraña coincidencia al hablar con The Hollywood Reporter:

"Me sorprendió la cantidad de influencia política que tenemos [con el rancho]. No sé por qué me sorprendió; lo incluí en Yellowstone. Pero lo que hacemos o dejamos de hacer puede influir en el mercado. Así que, aunque escribí sobre la influencia que tenía John Dutton, nunca imaginé que yo mismo la tendría"

Las comparaciones con John Dutton no tardaron en multiplicarse, especialmente cuando Sheridan empezó a acumular reconocimiento institucional y poder económico en Texas. Él mismo lo resumió con una idea clave: "El verdadero impulso detrás de Yellowstone, siempre fue que si eres dueño de una extensión de tierra tan vasta, eres una especie de rey, y la moralidad no se aplica".

Pero más allá del paralelismo con su propia vida, este fenómeno no es casual. Desde el principio, las obras de Sheridan han destacado por un realismo muy concreto, especialmente en cuanto a las relaciones humanas. En este sentido, su sorpresa quizá no debería haber sido tal, porque Sheridan siempre escribió desde un lugar muy cercano a la realidad.

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