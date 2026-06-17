Kurt Russell, sobre la nueva serie del creador de 'Yellowstone': "Nunca había hecho nada parecido"

Kurt Russell es uno de los protagonistas de 'The Madison', la nueva serie de Taylor Sheridan, conocido mundialmente por ser también el creador de 'Yellowstone'. De hecho, 'The Madison' se anunció inicialmente como parte de ese universo, pero finalmente funciona de forma independiente y ha tenido una buena acogida por parte del público.

El propio Russell ha confesado ahora en Deadline que "nunca había hecho nada parecido a The Madison en cuanto al impacto que causa en el público", señalando a su vez que "es una serie para adultos, porque no se puede apreciar realmente hasta que uno vive algo así en algún momento de su vida".

Estrenada en Estados Unidos el pasado 14 de marzo de 2026, 'The Madison' cuenta la historia de los Clyburn, un adinerada familia de Nueva York que tras una terrible tragedia se traslada a Montana con el objetivo de iniciar una nueva vida mientras lidian con el dolor por lo sucedido.

Tanta confianza tenía Paramount en ella que la renovó por una temporada 2 antes de su estreno y luego anunció también que tendrá una tercera entrega sin tan siquiera esperarse al lanzamiento de la segunda tanda de episodios de este drama rural liderado por Michelle Pfeiffer y Russell.

"La mayoría silenciosa" que adora a Taylor Sheridan

Este último alaba el trabajo de Taylor Sheridan en 'The Madison' y otras series porque es capaz de conectar con "la mayoría silenciosa, pues uno no deja de pensar: 'Conozco ese momento' o 'Conozco a esas personas'". Eso sin duda ha ayudado a que se convierta un éxito, algo que Russell recuerda que no sucedió inicialmente con algunas de sus películas más memorables:

Muchas de las películas que hice y que se convirtieron en clásicos de culto o muy queridas fueron un fracaso rotundo desde su estreno, o no tuvieron mucho éxito al principio. Si no hubiera sido por los DVD, mi carrera habría sido completamente diferente. Probablemente tengo entre 12 y 15 películas que forman parte del imaginario colectivo y que la gente adora, no por su estreno, sino por haberlas redescubierto años después.

Tenéis disponible 'The Madison' en el catálogo de SkyShowtime.

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