Taylor Sheridan no pierde ritmo con 'The Madison'. Su neowestern más íntimo acaba de ser renovado por una temporada 3

Desde Paramount parece tenerlo muy claro con 'The Madison', la nueva serie del creador de 'Yellowstone' Taylor Sheridan. Tanto que apenas semanas después de que en Estados Unidos hayan emitido el final de la temporada 1, la ficción ha sido renovada ya por una temporada 3.

Una noticia que llega también poco después de que supiésemos que la temporada 2 ya ha finalizado su rodaje, por lo que probablemente se pongan con la producción de esta tercera tanda dentro de no mucho. Dependiendo, eso sí, de cómo tenga la agenda de producción de las otras series de la factoría Sheridan.

La casa del valle

Anunciada inicialmente como un spin-off de 'Yellowstone' (poco antes del estreno dijeron que en realidad es independiente), 'The Madison' se define como la obra más íntima de Sheridan. Una serie que nos lleva por el duelo de los Clyburn, que pasan del bullicio neoyorquino al valle del río Madison en Montana.

Como es habitual, la serie cuenta con un reparto bastante llamativo encabezado por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell. Junto a ellos, Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova, Matthew Fox y Will Arnett.

En España se puede ver 'The Madison' a través de SkyShowtime, donde están disponibles los cuatro primeros episodios de los seis que componen esta primera temporada. Temporada dirigida, por cierto, por la veterana de 'Yellowstone' Christina Alexandra Voros.

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