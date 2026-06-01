"Son reales y nadie quería creérselo". A Nicolas Cage todavía le duele que el público se burlase de su físico en esta película de Marvel

El estreno de 'Spider-Noir' ha servido para recordar a muchos que no hay ningún actor en el mundo como Nicolas Cage. Con una carrera de más de 40 años a sus espaldas, la serie de Prime Video es la primera que ha protagonizado hasta ahora, pero sí que tiene experiencia en las historias de superhéroes. De hecho, en una de ellas puso todo de su parte en el aspecto físico, solamente para ser recibido e incredulidad por el público.

Pese a que estuvo a punto de dar vida a Superman a las órdenes de Tim Burton y que le ofrecieron ser el Duende Verde de Sam Raimi en 'Spider-Man', la primera incursión de Cage en el cine de superhéroes no se concretó hasta el lanzamiento de 'Ghost Rider. El motorista fantasma' en 2007. El actor ya pasaba por aquel entonces de los 40 y hubo muchos que no se creyeron que los músculos que lucía eran reales.

"Nunca volveré a entrenar tan duro"

Cage ya era un gran fan de Ghost Rider por aquel entonces, llegando a tatuarse del personaje en el brazo. Obviamente, hubo que eliminarlo para la película dirigida por Mark Steven Johnson, pero lo que no hubo que cambiar de ninguna forma fueron los músculos que lucía Cage. Sin embargo, empezó a circular con fuerza que había sido retocado por ordenador y que no eran suyos, algo que le ofendió profundamente.

El propio Cage respondió a esa duda de muchos de forma directa en GQ, destacando a su vez la moraleja que extrajo de lo sucedido: "Son reales, y por eso nunca volveré a entrenar tan duro, porque nadie quería creérselo. Quisieron creerse que era CGI, pero no era el caso. Entonces, ¿Qué sentido tiene hacerlo?"

Tampoco ayudó demasiado que Eva Mendes, su compañera de reparto en 'Ghost Rider. El motorista fantasma', bromease en una entrevista con el hecho de que ella también habría pensado que eran falsos si no los hubiera visto en persona durante el rodaje de la película, que encontraréis actualmente en el catálogo de Netflix.

Vista la incredulidad del público, nadie puede culpar a Cage por haber tomado la decisión de no volver a someterse a un entrenamiento tan duro -ni siquiera cuando recuperó al personaje varios años después en la demencial 'Ghost Rider: Espíritu de venganza'-, porque para qué hacerlo si el resultado van a ser que se burlen de ti.

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