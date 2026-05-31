'El castillo ambulante' es una de mis películas favoritas de Hayao Miyazaki, pero después de verla más de diez veces estas tramas siguen sin tener sentido

'El castillo ambulante' fue una de las primeras películas de Studio Ghibli que vi ya siendo relativamente mayor, y se convirtió rápidamente en una de mis hiperfijaciones. Ya había visto de pequeña 'Porco Rosso' o 'Mi vecino Totoro', pero la historia de Howl y Sophie me obsesionó de una manera diferente... Aunque después de haberla visto unas cuantas veces, muchos destalles de la película siguen sin tener ningún sentido.

Yo a mi bola...

Lo cierto es que 'El castillo ambulante' en realidad está basada en el libro 'Howl's Moving Castle' de Diana Wynne-Jones, que es una auténtica fantasía e incluso tiene dos secuelas que merecen muchísimo la pena. Aunque la base de la historia es muy similar, con una chica llamada Sophie que es maldecida y convertida en anciana, la película de Hayao Miyazaki pronto toma otros derroteros y tiene más bien poco de ver con la novela original.

Desde la personalidad de la propia Sophie, hasta personajes como la Bruja del Páramo o Sulliman, que son completamente diferentes, hasta la trama de la propia película. Y es que aunque Miyazaki intentó preservar muchos detalles del libro, precisamente cuando intenta ser fiel es cuando se va dejando agujeros por todas partes. Y los detalles que son de su propia cosecha a veces tampoco terminan de cuadrar del todo.

Pues hasta aquí la guerra

'El castillo ambulante' fue la respuesta de Hayao Miyazaki a la guerra de Irak, y con la que quiso criticar ferozmente al gobierno de Estados Unidos. La guerra es un elemento constante, aunque casi de fondo en la película, con Howl siendo llamado a filas y la ciudad de Sophie siendo destruida durante una de las escenas más impactantes de la cinta.

Ahora bien, en realidad nunca se explica demasiado bien contra quien se desarrolla esta guerra, ni su motivo. Parece una simple juego más de Madame Sulliman para mangonear a Howl, pero el recopetín llega cuando al final de la película el espantapájaros con cabeza de nabo es el príncipe perdido del país vecino. Este explica que la Bruja del Páramó le maldijo, pero tampoco sabemos por qué, ni cuánto tiempo, y si su desaparición fue lo causó la guerra, aunque parece que está decidido a intervenir para que llegue a su fin.

La familia de Sophie

En el libro original, Sophie tiene dos hermanas pequeñas, que en la película de Miyazaki son combinadas en una. Sophie la visita al principio de la película, al igual que en libro, pero es casi una excusa para justificar su primer encuentro con Howl más que otra cosa, porque su hermana no vuelve a aparecer en toda la película.

Ni siquiera cuando el pueblo es bombardeado más adelante, Sophie piensa en qué habrá sido de su hermana ni si estará a a salvo, y 'El castillo ambulante' no ofrece ninguna resolución al respeto. Lettie deja de existir y a nadie le importa demasiado. Lo mismo ocurre con la madre de Sophie, que una vez reaparece como espía de Sulliman tampoco vuelve a aportar mucho más.

Una bruja con mucho brío

La maldición de Sophie también es uno de los aspectos más extraños de la historia. Porque aunque se la impone la Bruja del Páramo, Sophie logra salir de ella y recuperar su aspecto joven por sí misma según va ganando confianza, sin que la película se detenga demasiado en explicar los términos del hechizo.

No solo eso, sino que Sophie también tiene ciertos poderes mágicos, como el anillo que le da Howl y que la guía a la puerta del pasado (otro misterio sin explicar en sí mismo), o su habilidad para que un demonio como Calcifer la obedezca, o el que pueda romper la maldición del príncipe.

En el libro original resulta que Sophie es una bruja con sus propios poderes y que es capaz de encantar objetos mundanos, aunque la película de Miyazaki solo nos deja pequeñas pinceladas sobre el tema. Como con muchas otras de sus películas, no se puede negar que Miyazaki nos deja un espectáculo visualmente abrumador, aunque no es de los que se detienen a dejar todos los cabos bien atados...

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